Diário do Nordeste estreia perfil no Google Discover; saiba como seguir

A nova ferramenta funciona como um "feed" que reúne publicações de sites e redes sociais

Redação 14 de Outubro de 2025
Pessoa segurando um smartphone com o aplicativo Google Play aberto, ao lado de um laptop e uma xícara de café sobre uma mesa de madeira.

Tecnologia

Google vai dificultar o download de aplicativos fora da Play Store no Brasil a partir de 2026

Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis

Paulo Roberto Maciel* 27 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro levantando celular durante discurso no 2º Seminário de Comunicação do PL

PontoPoder

'Big techs' e como a direita avança sobre a comunicação digital de olho nas eleições de 2026

Com tecnologia cada vez mais sofisticada, inteligência artificial encabeça a estratégia digital para a disputa eleitoral

Luana Barros 12 de Junho de 2025
Google For Brasil

Tecnologia

Google anuncia segurança contra roubo em Android como recursos padrão; veja o que muda

O Brasil é o primeiro país a receber essa melhoria

Aline Conde* 10 de Junho de 2025
Foto do plenário do Supremo Tribunal Federal

PontoPoder

Regulação das redes sociais: o que está em jogo no julgamento que STF retoma nesta quarta (4)

Até agora, três ministros votaram nas ações, com divergências no entendimento do tema entre eles; oito magistrados ainda devem vota

Luana Barros 04 de Junho de 2025
Tela de computador exibindo uma mensagem de erro do navegador Google Chrome, informando que não é possível acessar o site

Tecnologia

Google Docs está offline? Usuários relatam instabilidade no serviço

A instabilidade também foi registrada nos serviços de busca Google, Google Drive, Gemini, entre outros

Redação 26 de Maio de 2025
Chromecast deixou de ser fabricado pelo Google em agosto de 2024

Tecnologia

Chromecast parou de funcionar? Google admite falha global e diz que trabalha em soluções; entenda

Reclamações de usuários nas redes sociais indicam que o aparelho tem apresentado a mensagem “dispositivo não confiável”

Redação 10 de Março de 2025
Imagem mostra alerta de terremoto em São Paulo enviado a usuários android em 14 de fevereiro de 2025. Alerta de terremoto surpreende moradores de São Paulo e Rio de Janeiro; Defesa Civil nega abalo

País

Alerta de terremoto surpreende moradores de SP e RJ; Google se desculpa e diz investigar caso

Usuários de celulares Android receberam avisos para o fenômeno na madrugada desta sexta-feira (14)

Carol Melo 14 de Fevereiro de 2025
Imagem mostra cédulas de real sobre cédulas de dólar. Entenda por que cotação do dólar atingiu maior valor desde a criação do real

Negócios

Google mostra cotação do dólar a R$ 6,36 em dia com feriado e mercado fechado

Advocacia Geral da União (AGU) notificará o Banco Central sobre a informação incorreta do buscador

Estadão Conteúdo, Redação 25 de Dezembro de 2024
Homem flagrado por Google Maps

Mundo

Google Maps flagra suposto cadáver sendo colocado em carro na Espanha

A vítima é um homem cubano de 33 anos. Duas pessoas foram presas por envolvimento no caso

Diário do Nordeste/AFP 19 de Dezembro de 2024
