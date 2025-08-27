Diário do Nordeste
Google vai dificultar o download de aplicativos fora da Play Store no Brasil a partir de 2026

Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Tecnologia
Legenda: Nova regra seguirá o mesmo modelo de verificação da Apple
Foto: Jirapong Manustrong/Shutterstock

A Google anunciou, no início dessa semana, que passará a dificultar o download de aplicativos fora da Play Store em todo o sistema Android. Segundo a empresa, a medida entrará em vigor a partir de setembro de 2026 no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia.

O anúncio foi feito em um blog para desenvolvedores do sistema e publicado na segunda-feira (25). Como justificativa, a Google afirmou, com base em uma análise própria, que softwares maliciosos tendem a serem identificados 50 vezes mais em aplicativos não verificados pela empresa.

Conforme a postagem, essa nova camada de proteção tem como intuito melhorar a segurança digital dos usuários. Assim, a partir da implementação da norma, só poderão ser baixados aplicativos oficiais, distribuídos por desenvolvedores verificados pela Play Store.

"Isso cria uma responsabilização crucial, tornando muito mais difícil para agentes mal-intencionados distribuírem rapidamente outro aplicativo prejudicial após removermos o primeiro. Pense nisso como uma verificação no aeroporto, que confirma a identidade de um viajante, mas é separada da triagem de segurança de suas malas", complementa a Google.

Ao fim do texto, a empresa reforça que ainda será possível adquirir aplicativos via outras lojas, processo também conhecido com sideloading ("carregamento lateral", em tradução livre). Contudo, os desenvolvedores destes também deverão passar por uma verificação criada pela Google.

Vale mencionar que a nova regra segue o mesmo caminho já utilizado pela Apple para permitir que desenvolvedores distribuam seus aplicativos na App Store.

Por que a mudança chegará primeiro no Brasil?

Na mesma publicação, a Google esclarece que os países onde a atualização chegará primeiro foram escolhidos por possuírem um alto índice de golpes causados por softwares maliciosos. O artigo ainda traz uma declaração da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que avalia como positivo esse "avanço significativo na proteção dos usuários e no incentivo à responsabilização".

Além do Brasil, os governos da Indonésia, Singapura e Tailândia também se manifestaram a favor da atualização, citando a preocupação com dados sensíveis e a segurança da informação.

A perspectiva da Google é expandir a nova regra para todos os países a partir de 2027. "O Android continua a mostrar que, com os princípios de design e segurança corretos, abertura e segurança podem andar de mãos dadas", finaliza o anúncio.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

