Paciente desenvolve intoxicação rara após seguir orientação nutricional obtida no ChatGPT

Um homem de 60 anos nos Estados Unidos desenvolveu um quadro grave de bromismo — intoxicação causada pelo excesso de brometo no organismo — após substituir o sal de cozinha (cloreto de sódio) por brometo de sódio, adquirido pela internet, com base em informações obtidas no ChatGPT. O caso foi descrito por médicos da Universidade de Washington na revista Annals of Internal Medicine: Clinical Cases.

O paciente, sem histórico médico ou psiquiátrico, procurou atendimento de emergência alegando que estava sendo envenenado pelo vizinho. No hospital, apresentava exames laboratoriais alterados, incluindo hipercloremia, anion gap negativo e níveis muito baixos de fosfato.

Na unidade hospitalar, ele mostrou ter paranoia, alucinações e alterações neurológicas, o que levou a uma internação psiquiátrica involuntária.

Após três semanas de tratamento com reposição de eletrólitos e hidratação intravenosa, o homem apresentou melhora completa e teve alta sem necessidade de medicação. Exames posteriores revelaram que o nível de brometo no sangue era de 1.700 mg/L — muito acima do valor de referência, que varia entre 0,9 e 7,3 mg/L.

Segundo o relato médico, o paciente contou que, após ler sobre os supostos efeitos negativos do cloreto de sódio, decidiu eliminá-lo da dieta. Ele buscou no ChatGPT alternativas para substituir o sal e encontrou a sugestão de usar brometo, aparentemente em um contexto não alimentar, mas sem alertas específicos sobre riscos à saúde.

Por três meses, o paciente substituiu o cloreto de sódio por brometo de sódio obtido na internet após consulta ao ChatGPT,

Brometo de sódio é um sal com fórmula NaBr, largamente usado como um anticonvulsivo e um sedativo no século XIX e no início do século XX. Sua ação se dá pelo íon brometo (brometo de potássio é igualmente efetivo). É um sal sólido branco cristalino de alto ponto de fusão que lembra o cloreto de sódio

O bromismo foi relativamente comum no início do século 20, quando sais de brometo eram usados em medicamentos para ansiedade, insônia e histeria. A condição pode provocar sintomas neurológicos, psiquiátricos e dermatológicos, e é reversível com a interrupção do consumo e tratamento adequado. Hoje, os casos são raros, mas vêm ressurgindo devido à maior disponibilidade dessas substâncias na internet.

Por fim, os autores do estudo alertam que ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, podem fornecer respostas cientificamente imprecisas ou sem o contexto necessário para a segurança do usuário.

“Embora seja uma ferramenta com muito potencial para fornecer uma ponte entre os cientistas e a população não acadêmica, a IA também traz o risco de promulgar informações descontextualizadas, pois é altamente improvável que um especialista médico tenha mencionado brometo de sódio quando confrontado com um paciente procurando um substituto viável para o cloreto de sódio”, afirmam os médicos em estudo.