OpenAI lança o GPT-5, que promete mais segurança e precisão; saiba tudo sobre a nova versão
Novo sistema é menos bajulador e mais criativo
Uma nova versão do ChatGPT foi disponibilizada pela OpenAI nesta quinta-feira (7). O modelo GPT-5 tem um código aprimorado, assim como novas habilidades de escrita. No entanto, ainda não consegue ter o "aprendizado contínuo".
Conforme o jornal The Guardian, a OpenAI declarou que teve um "passo significativo" em direção à inteligência artificial geral (AGI, em inglês). Porém, ainda existem "muitas coisas" faltando para criar um sistema capaz de imitar o trabalho humano.
O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, avaliou que o GPT-5 é “normalmente inteligente”, mas não alcançou um estado de agilidade e criatividade similar ao humano. "[Ele] está perdendo coisas muito importantes", disse Altman.
Ainda assim, para os desenvolvedores, esse novo modelo representa uma evolução em relação aos antecessores, por ser mais criativo e menos bajulador. Todos os 700 milhões de usuários semanais do ChatGPT já poderão ter acesso ao novo sistema.
“Mas um grande problema é que este não é um modelo que aprende continuamente à medida que é implantado a partir das coisas que encontra, o que, para mim, parece que deveria fazer parte da AGI”.
Para Altman, acessar o lançamento do GPT-5 é como ter “acesso a um especialista com nível de doutorado no seu bolso”. Enquanto a versão anterior seria equivalente a um estudante universitário.
Confira as principais melhorias do GPT-5
Dentre as mudanças apontadas pela OpenAI no novo sistema, estão:
- Menos erros factuais;
- Melhor codificação de software, permitindo a criação de sites e aplicativos funcionais;
- Maior capacidade de escrita criativa;
- Em vez de "recusar" um prompt que viole suas diretrizes completamente, o modelo tentará dar a resposta mais útil possível dentro das diretrizes de segurança.
Além disso, em casos que a inteligência artificial não entender a demanda, ela irá explicar o porquê de não poder ajudar.