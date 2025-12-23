Diário do Nordeste
iOS x Android: entenda as diferenças e saiba qual escolher

Com lançamento da última versão do iPhone, sistema operacional ganhou novas funcionalidades.

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Tecnologia
Interfaces com os sistemas Android e iOS destacando as logos oficiais.
Legenda: O Android é um sistema operacional de código aberto baseado em Linux desenvolvido pelo Google. Já o iOS é um sistema operacional que tem a Apple.
Foto: Shutterstock / viewimage.

iOS x Android? Qual é o melhor para você? Os sistemas operacionais são os dois principais disponíveis para dispositivos móveis do mundo e estão presentes na maioria dos smartphones usados atualmente. Cada um possui características próprias, vantagens específicas e públicos distintos.

Entender como funcionam, quais são as diferenças e o que há de novo em cada plataforma ajuda o usuário a fazer uma escolha mais consciente.

O que são Android e iOS: entenda como funcionam os sistemas operacionais

O Android é um sistema operacional móvel de código aberto baseado no kernel Linux. O desenvolvimento dele começou em 2003, com a fundação da startup Android Inc., inicialmente focada em softwares para câmeras digitais.

Em 2005, a empresa foi adquirida pelo Google, que reposicionou a plataforma para o mercado de smartphones.

A primeira versão comercial do Android, o Android 1.0, foi lançada em setembro de 2008 junto ao HTC Dream (T-Mobile G1). Desde então, o sistema evoluiu rapidamente, impulsionado por parcerias com fabricantes como Samsung, Motorola e Xiaomi. Atualmente, o Android está presente em mais de 70% dos dispositivos móveis no mundo.

Duas pessoas seguram celulares em que mostram os símbolos do Google e da Apple.
Legenda: No primeiro trimestre de 2025, dados do Statista indicaram que mais de 70% dos celulares no mundo executam o Android.
Foto: Shutterstock / Daria Nipot.

Já o iOS é o sistema operacional desenvolvido pela Apple e utilizado exclusivamente em seus dispositivos móveis. Lançado originalmente em 2007, com o primeiro iPhone, o iOS é um software conhecido pela interface intuitiva, alto nível de segurança e forte integração com o ecossistema da marca.

“A grande diferença entre eles que eu pontuaria é o layout, ou seja, a forma visual que eles se apresentam”, explica Anna Karina*, que atua na área de sistemas operacionais de aparelhos celulares.

“O iOS é um sistema operacional fechado que roda apenas em dispositivos Apple sejam eles: iPhones, iPads, MacBookse Apple Watch’s. Já no caso do Android é um sistema operacional aberto que abrange mais marcas e funciona em diversos dispositivos de diversas marcas”, resume.

Veja as principais diferenças entre iOS e Android

Desempenho e gestão de recursos

O iOS é altamente otimizado para funcionar em conjunto com o hardware da Apple, o que garante desempenho consistente mesmo em aparelhos mais antigos. O Android, por sua vez, precisa se adaptar a uma grande variedade de dispositivos, o que pode resultar em desempenhos diferentes dependendo do fabricante e da configuração do aparelho.

“Quando a gente fala sobre atualizações, tanto o iOS e o Android funcionam basicamente da mesma forma. Essas atualizações vêm para corrigir alguns erros de versões anteriores ou também trazer mudanças significativas, bem como melhorar a segurança do dispositivo e informações do usuário”, diz Anna.

Ela ressalta que, em ambos os sistemas, as atualizações ficam indisponíveis para modelos mais antigos, o que impossibilita baixar aplicativos em novas versões, pois para funcionarem é exigido versões mais atuais, o que deixa assim o aparelho obsoleto. “Essa é a desvantagem principal dos dois”, pontua.

Ecossistema e compatibilidade

O ecossistema Apple se destaca pela integração entre dispositivos como iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. No Android, a compatibilidade é mais ampla, permitindo o uso do sistema em celulares, tablets, TVs, relógios inteligentes e dispositivos de diferentes marcas.

Ecossistema de aplicativos e suporte técnico

Ambas as plataformas contam com milhões de aplicativos disponíveis. O iOS tende a receber lançamentos otimizados primeiro, enquanto o Android oferece maior variedade e flexibilidade.

Em relação ao suporte, a Apple centraliza o atendimento, enquanto no Android ele depende do fabricante do dispositivo.

Dois celulares com as interfaces diferentes dos sistemas operacionais.
Legenda: Enquanto o iOS tem um alto padrão de privacidade, o sistema Android tem código aberto.
Foto: Shutterstock / PixieMe.

Atualizações e longevidade

No iOS, as atualizações são liberadas simultaneamente para modelos compatíveis, garantindo maior longevidade. No Android, as atualizações dependem das fabricantes, o que pode atrasar ou limitar o acesso a novas versões.

Personalização e interface

A personalização é um dos pontos fortes do Android, que permite alterações profundas na interface, uso de widgets e temas. O iOS oferece personalização mais limitada, mas prioriza consistência visual e simplicidade.

Como migrar dados do Android para iOS?

A Apple disponibiliza o aplicativo Migrar para iOS, que permite transferir contatos, mensagens, fotos, vídeos, contas de e-mail e outros dados de um aparelho Android para um iPhone de forma segura durante a configuração inicial do dispositivo.

Vantagens do iOS e do Android

iOS

  • Integração total com o ecossistema Apple;
  • Atualizações rápidas e por mais tempo;
  • Alto padrão de segurança e privacidade;
  • Interface simples e intuitiva;
  • Desempenho otimizado entre software e hardware.

Android

  • Maior liberdade de personalização;
  • Grande variedade de dispositivos e preços;
  • Sistema de código aberto;
  • Forte integração com serviços do Google;
  • Amplo ecossistema de aplicativos.

“Os dois sistemas trabalham com nuvens, ou seja, caso configure no dispositivo a sincronização das informações, para ter esses dados garantidos caso aconteça algo inesperado com o aparelho ou simplesmente precise acessá-las sem seu dispositivo por perto”, alerta Anna.

Celulares com os ícones dos das lojas de aplicativos dos sistemas opracionais.
Legenda: No ecossistema dos sistemas, o Android se destaca por ser mais amplo, enquando o iOS perfoma com outros produtos Apple.
Foto: Shutterstock / Tada Images.

iOS x Android: o que tem de novo?

As versões mais recentes de iOS e Android têm apostado em inteligência artificial, melhorias de privacidade, automação de tarefas e integração entre dispositivos. O Android avança em recursos baseados em IA e personalização, enquanto o iOS investe em segurança, desempenho e novas formas de interação.

Qual sistema operacional escolher: iOS ou Android?

A escolha entre iOS e Android depende do perfil do usuário. Quem busca simplicidade, longevidade e integração com outros produtos Apple tende a preferir o iOS. Já quem valoriza personalização, variedade de dispositivos e flexibilidade encontra no Android uma opção mais adequada.

Segundo Anna, existe uma cultura de que os dispositivos iOS são "sempre mais caros" que os Androids. Mas atualmente é possível encontrar aparelhos Android tão caros ou até mais quando comparados aos iPhones. "É preciso ver o custo-benefício do Android por trabalhar com várias marcas, pois ele tem uma variedade maior de preços e modelos", afirma.

"O iOS consegue atender a diversos públicos: desde o infantil a idosos. Por ser um sistema mais intuitivo, mais prático e sem muitas mudanças, consegue agregar mais usuários. Uma criança consegue manusear de forma tranquila e um idoso que muda de aparelho não sente mudança nenhuma", conclui ela.

*Anna Karina é consultora de Smart Service na Quality Cell, especializada em sistemas operacionais e no gerenciamento de mudanças de aparelhos celulares.

