Pessoa segurando um smartphone com o aplicativo Google Play aberto, ao lado de um laptop e uma xícara de café sobre uma mesa de madeira.

Tecnologia

Google vai dificultar o download de aplicativos fora da Play Store no Brasil a partir de 2026

Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis

Paulo Roberto Maciel* 27 de Agosto de 2025
Sistemas Android e iOS possuem diferentes formas de limpar memória de smartphones

Tecnologia

Saiba como limpar a memória do celular: veja diferentes formas para Android e iOS

Veja quatro aplicativos gratuitos que ajudam a melhorar o espaço de smartphones

Redação 09 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de um celular Android e de um iPhone

Tecnologia

Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

O cache do seu celular deve ser limpo com frequência, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória.

Redação 16 de Junho de 2025
Google For Brasil

Tecnologia

Google anuncia segurança contra roubo em Android como recursos padrão; veja o que muda

O Brasil é o primeiro país a receber essa melhoria

Aline Conde* 10 de Junho de 2025
Imagem de um smartphone mostrando o aplicativo WhatsApp na tela, representando a comunicação instantânea e conectividade moderna.

Tecnologia

WhatsApp deixará de funcionar em versões antigas do iPhone e Android; veja quais

Mudança começa a valer a partir do dia 5 de maio

Redação 10 de Março de 2025
Imagem mostra alerta de terremoto em São Paulo enviado a usuários android em 14 de fevereiro de 2025. Alerta de terremoto surpreende moradores de São Paulo e Rio de Janeiro; Defesa Civil nega abalo

País

Alerta de terremoto surpreende moradores de SP e RJ; Google se desculpa e diz investigar caso

Usuários de celulares Android receberam avisos para o fenômeno na madrugada desta sexta-feira (14)

Carol Melo 14 de Fevereiro de 2025
Usuários estão reclamando de dificuldade para conectar app no celular

Tecnologia

Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (6)

As reclamações foram registradas em Fortaleza, Recife, Salvador, São Curitiba, Brasília e Porto Alegre

Redação 06 de Dezembro de 2024
Cena do clipe 'Bang, Bang' lançado com Matuê

Geek

Free Fire faz parceria com Matuê e lança clipe e pacote de voz do cearense

A composição, assinada pelo nome do trap nacional, leva rimas e expressões voltadas a jogadas do game mobile

João Lima Neto 21 de Outubro de 2024
Ferramenta pode ser ativada ou desativada quando usuário quiser

Tecnologia

Como desativar comentários públicos em stories do Instagram? Entenda nova funcionalidade

Para muitos usuários do Instagram, a opção surgiu de forma repentina

Redação 21 de Junho de 2024
Colagem com modelos de celulares da empresa chinesa Tecno. Marca chinesa Tecno chega ao Brasil com celulares intermediários por menos de R$ 2 mil; veja modelos

Tecnologia

Marca chinesa Tecno chega ao Brasil com celulares por menos de R$ 2 mil; veja modelos

Os smartphones possuem telas amplas, câmeras de alta resolução, baterias de longa duração e suporte para dois chips SIM

Carol Melo 19 de Junho de 2024
