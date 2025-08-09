Manter a memória do celular limpa é essencial para garantir o bom desempenho do aparelho e evitar travamentos. Com o acúmulo de arquivos temporários, imagens duplicadas, aplicativos pouco usados e dados de cache, o espaço de armazenamento pode ser comprometido rapidamente, prejudicando a experiência do usuário.

O Diário do Nordeste fez um passo a passo mostrando como se faz a limpeza da memória tanto em celulares Android quanto em dispositivos iOS, além de sugestões de aplicativos gratuitos que podem ajudar nesse processo.

Passo a passo de como limpar a memória no Android

Usuários de Android contam com diversas formas de liberar espaço no aparelho:

Limpeza manual: acesse as configurações do sistema, vá até Armazenamento e visualize o que está ocupando mais espaço. É possível apagar arquivos grandes, como vídeos, fotos e documentos diretamente por essa seção



Limpar cache de aplicativos: Em Configurações > Aplicativos, selecione um app e toque em Armazenamento. Em seguida, escolha a opção Limpar cache para apagar dados temporários que não afetam o funcionamento do app



Remover apps pouco utilizados: desinstalar aplicativos que não são mais usados é uma forma rápida de liberar espaço. O próprio sistema Android, em versões mais recentes, sugere a remoção de apps inativos



Transferência para o cartão SD: Em celulares com suporte a cartão de memória, fotos, vídeos e arquivos podem ser movidos para o armazenamento externo.

Passo a passo de como limpar a memória no iOS

No iPhone, o gerenciamento de armazenamento pode ser feito pelas Configurações:

Verificar o uso de armazenamento: Em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone, o sistema exibe uma lista dos aplicativos que mais ocupam espaço. É possível apagar conteúdos diretamente por essa seção



Apagar conversas antigas e mídias do WhatsApp: aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, podem armazenar centenas de mídias ao longo do tempo. A exclusão de arquivos antigos e conversas pouco relevantes ajuda a liberar espaço



Limpar cache do Safari: Em Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites, é possível apagar o cache do navegador e melhorar o desempenho



Desinstalar e reinstalar apps pesados: Alguns aplicativos acumulam dados que não são limpos facilmente. Reinstalar o app pode ser uma solução para começar com armazenamento zerado

Aplicativos gratuitos que ajudam na limpeza do celular

Legenda: Aplicativos como CCleaner facilitam a limpeza da memória do celular Foto: João Lima Neto/SVM

Tanto para Android quanto para iOS, existem apps gratuitos que auxiliam na limpeza da memória:

Files by Google (Android): O aplicativo oficial do Google ajuda a encontrar arquivos duplicados, excluir cache, liberar espaço e até identificar fotos desfocadas ou memes repetidos.

CCleaner (Android): Tradicional nos computadores, o CCleaner também tem versão para celular, oferecendo limpeza de cache, análise de armazenamento e remoção de arquivos desnecessários.

Smart Cleaner (iOS): Ajuda a organizar fotos, apagar imagens duplicadas, remover capturas de tela antigas e limpar contatos repetidos. A versão gratuita tem funcionalidades limitadas, mas úteis.

Cleaner for iPhone (iOS): Aplicativo com foco em eliminar arquivos inúteis, identificar fotos semelhantes e gerenciar vídeos pesados.

Backups regulares são recomendados

Além da limpeza, é recomendável realizar backups periódicos em serviços na nuvem, como Google Fotos, iCloud ou outros sistemas de armazenamento online. Isso permite liberar espaço no aparelho sem perder dados importantes.

Veja também Tecnologia iOS 26: veja quatro novidades do lançamento da Apple Tecnologia Como pedir estorno de Pix errado? Veja guia completo e tudo o que você precisa saber

Limpar a memória do celular é uma prática simples, mas que pode melhorar significativamente o desempenho do dispositivo e prolongar sua vida útil. A adoção desses hábitos ajuda a manter o celular mais leve, rápido e eficiente no dia a dia.