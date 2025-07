Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix revolucionou como pessoas e empresas realizam transferências e pagamentos no País. O serviço permite que operações financeiras sejam feitas de forma instantânea, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para sanar dúvidas recorrentes das redes sociais, do tipo "Como recuperar Pix enviado por engano?", "Como cancelar um Pix?" e "É possível fazer devolução de Pix?", o Diário do Nordeste organizou um guia respondendo essas e outras perguntas sobre o serviço.

O que é o Pix?

O Pix é um meio de pagamento eletrônico que permite transferências de dinheiro entre contas bancárias em poucos segundos.

A tecnologia funciona de forma integrada a bancos, fintechs e instituições de pagamento, sem custos para pessoas físicas

Diferentemente dos modelos tradicionais, como TED ou DOC, que dependem de horários bancários e podem levar horas ou até dias para serem processados, o Pix opera em tempo real, a qualquer momento.

Passo a passo para fazer um Pix

Para realizar uma transação, o usuário pode optar por utilizar uma chave Pix, que pode ser o CPF, CNPJ, número de celular, e-mail ou uma chave aleatória gerada pelo sistema. Também é possível pagar utilizando QR Codes, links de pagamento ou dados bancários convencionais.

Acessa o aplicativo do banco ou instituição financeira. Escolhe a opção Pix Informa a chave Pix do destinatário ou lê um QR Code Insere o valor e confirma a operação. Em segundos, o dinheiro é transferido

Quais são os principais usos do Pix?

Transferências entre pessoas físicas

Pagamentos de compras no comércio físico e online

Pagamento de boletos e cobranças

Quitação de contas e serviços

Pagamento de impostos e taxas públicas

O sistema também está presente em serviços como "Pix Saque" e "Pix Troco", que permitem retirar dinheiro em espécie diretamente em estabelecimentos comerciais.

Além de beneficiar os usuários, o Pix é vantajoso para empresas, que podem receber pagamentos de forma mais rápida, reduzindo custos com taxas de cartão e melhorando o fluxo de caixa.

Como solicitar o estorno do Pix?

Legenda: Botão de 'Devolver' em aplicativo do banco Foto: Diário do Nordeste/SVM

É possível solicitar o estorno de Pix de duas formas. Caso você tenha feito uma transferência por engano, a primeira dica é solicitar que a pessoa que recebeu vá ao extrato de transação no aplicativo do banco e clique no botão "Devolver".

Em casos em que o usuário foi vítima de fraude, golpe ou crime, a outra forma é por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Você deve registrar o pedido de devolução na instituição bancária em até 80 dias da data em que realizou o Pix. Veja passo a passo:

Usuário reclama na instituição por aplicativo ou pelo número oficial do banco; A instituição avalia o caso e, se entender que faz parte do MED, o recebedor do Pix terá os recursos disponíveis bloqueados na conta; O caso é analisado em até 7 dias. Se for concluído que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas você receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente), se houver recurso na conta do fraudador; Caso a devolução tenha sido feita parcialmente, o banco do fraudador deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais sempre que forem creditados recursos nessa conta, até que se alcance o valor total da devolução ou 90 dias contados a partir da transação original. O MED também pode ser utilizado quando existir falha operacional no ambiente Pix da sua instituição, por exemplo, se ela efetuar uma transação em duplicidade. Nesse caso, ela avalia se houve a falha e, em caso positivo, em até 24 horas o dinheiro é devolvido.

Modalidades de Pix: agendado, automático e parcelado

Pix Agendado

Legenda: O Pix Agendado foi lançado desde o lançamento do Pix em 2020 Foto: Renato Bezerra/SVM

O que é: Permite programar um Pix para uma data futura

Como funciona: O usuário define o valor, a chave Pix do destinatário e a data de envio

Cancelamento: Pode ser cancelado antes da data programada

Disponibilidade: Já está disponível em diversos bancos e carteiras digitais

Pix Automático

Legenda: O Pix Automático foi lançado em 2025 Foto: Lígia Costa/SVM

O que é: Funciona como um débito automático via Pix para pagamentos recorrentes (como contas de luz, água, mensalidades, assinaturas)

Como funciona: O cliente autoriza uma cobrança recorrente e os pagamentos são feitos automaticamente na data combinada

Vantagens: Substitui o débito automático tradicional, com mais flexibilidade e sem custo para o pagador

Pix Parcelado

Legenda: O Pix parcelado foi um serviço lançado em 2025 Foto: Lígia Costa/SVM

O que é: Permite parcelar uma compra ou pagamento via Pix, como se fosse um "Pix no crédito"

Como funciona: O valor é repassado à vista para o recebedor, mas o pagador quita em parcelas com juros ou sem juros (dependendo da oferta da instituição)

Quem oferece: A funcionalidade depende da instituição financeira, pois é uma solução oferecida por fintechs e bancos com base no limite de crédito do cliente

Custo: Pode envolver juros, conforme a política do banco