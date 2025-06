Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

Seja no Android ou no iPhone, o sistema dos celulares acumula dados temporários que podem ocupar muito espaço. Esses dados são chamados de cache e, apesar de ajudarem a acelerar o carregamento de aplicativos, podem ser fatores de lentidão no celular. O cache dos apps que você mais utiliza em celular, a exemplo do WhatsApp e do Instagram, costuma ser mais pesado.

É importante saber limpar o cache do seu celular, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória. Há uma diferença na limpeza dos aparelhos com o sistema Android os da Apple, no sistema iOS.

O que é cache?

O cache é o armazenamento temporário de dados do celular usado para aumentar a velocidade com que você acessa aplicativos usados com frequência. É como se fosse um atalho para o que você usa todo dia, impedindo que você necessite digitar de novo um login, por exemplo.

Como limpar o cache no Android?

Abra as configurações

Procure por armazenamento, aplicativos, apps ou gerenciador de aplicativos (Esse passo depende da versão do seu Android e da marca do seu celular)

Selecione o aplicativo que deseja limpar o cache

Aperte em limpar cache

Legenda: Acessar o cache em dispositivos Android depende de cada versão e marca de telefone Foto: Reprodução

Como limpar o cache no iPhone?

No iPhone, não há uma opção direta para limpar cache de aplicativos individualmente. Portanto, para conseguir mais espaço, limpe o cache do Safari (aplicativo de navegador de internet).

Legenda: O cache no iPhone é diferente e só pode ser limpo no Safari Foto: Reprodução

Limpar o cache do Safari

Acesse os ajustes

Pesquisa por 'Safari'

Clique em "Limpar histórico e dados de sites*", opção que vai apagar o cache, os cookies e o histórico de navegação

*Ao limpar o cache do Safari, seus logins salvos serão apagados e você terá de se conectar de novo em certos sites.