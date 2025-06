Google anuncia segurança contra roubo em Android como recursos padrão; veja o que muda

A partir do segundo semestre, os recursos de proteção do Google contra roubo de celulares Android, como o "Bloqueio de Detecção de Roubo" e "Bloqueio Remoto", serão ativados por padrão em novos dispositivos e em celulares que passarem por restauração de fábrica.

O anúncio foi feito pelo diretor-executivo da empresa, Fábio Coelho, durante o Google For Brasil, evento que acontece em São Paulo nesta terça-feira (10). O Brasil é o primeiro país a receber essa melhoria.

Veja mais sobre os recursos que serão ativados automaticamente:

Bloqueio de Detecção de Roubo : Este recurso utiliza a inteligência artificial (IA) do Google para identificar se alguém pega o aparelho da mão da vítima de forma abrupta e foge. Quando essa ação é detectada, a tela do celular é automaticamente bloqueada, impedindo que o ladrão acesse os dados presentes no dispositivo. Desde o seu lançamento em 2024, ele já ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos, conforme o Google.

: Este recurso utiliza a inteligência artificial (IA) do Google para identificar se alguém pega o aparelho da mão da vítima de forma abrupta e foge. Quando essa ação é detectada, a tela do celular é automaticamente bloqueada, impedindo que o ladrão acesse os dados presentes no dispositivo. Desde o seu lançamento em 2024, ele já ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos, conforme o Google. Bloqueio Remoto: Oferece ao usuário que teve seu dispositivo roubado um acesso facilitado a uma página (android.com/lock) onde é possível bloquear a tela do celular apenas inserindo o número do aparelho roubado. Este recurso teve aumento de 30% nas solicitações de bloqueio durante o Carnaval, em comparação com a média do ano. O objetivo da ativação de fábrica é tornar o recurso mais acessível e ajudar as pessoas a agirem rapidamente em caso de perda ou roubo.

Tradução em português

Outra novidade anunciada no evento diz respeito ao Google Meet, o serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google, que receberá o recurso de 'Tradução Simultânea' em português nas próximas semanas.

A funcionalidade, que já existia nos idiomas inglês e espanhol, permitirá que participantes de diferentes nacionalidades se entendam em tempo real, otimizando reuniões e colaborações internacionais.

Além disso, outras inovações com suporte em português estão a caminho, conforme a empresa, ampliando as capacidades das ferramentas do Google Workspace. São elas: