Saiba como assistir ao vivo à dispensa militar do Exército de Jimin e Jung Kook, membros do BTS

A dispensa militar do Exército dos cantores de k-pop Jimin e Jung Kook, do grupo sul-coreano BTS, acontece na manhã desta quarta-feira (11), na Coreia do Sul. Devido à diferença de fuso de 12 horas, a saída dos artistas acontece na noite desta terça-feira (10) no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo.

Com o encerramento do tempo de serviço obrigatório, eles se tornarão o quinto e o sexto integrantes da banda, formada por sete artistas, a completar o dever.

Com a saída de Jimin e de Jung Kook, somente Suga permanece cumprindo o serviço, que está previsto para ser concluído em 21 de junho.

Diferentemente dos demais, que se alistaram ao Exército sul-coreano, o rapper atua como funcionário público, especificamente como agente de serviço social, devido a uma condição médica.

Homens sul-coreanos são obrigados a cumprir o serviço militar, entre os 18 e 28 anos — em algumas situações específicas é possível adiar o início da vida militar. No geral, a maioria cumpre o dever entre 18 e 21 meses.

Como assistir ao vivo

A saída de Jimin e de Jung Kook do Exército será transmitida ao vivo pela imprensa sul-coreana. A previsão é que as imagens fiquem disponíveis a partir das 19h, e os cantores devem sair entre 20h e 22h. (Assista abaixo)

Saída de RM e V do Exército

Com o encerramento do tempo de alistamento no serviço militar, Jimin e Jung Kook se juntam aos demais membros da banda que já concluíram o dever: J-Hope, Jin, RM e V. Estes dois últimos saíram na noite dessa segunda-feira (9) — manhã de terça no horário local.

Na ocasião, centenas de fãs, incluindo brasileiros, se reuniram segurando cartazes e bastões de torcida, para dar as boas-vindas aos membros do BTS, conforme as agências de notícias Yonhap e AFP.

Legenda: "Realmente senti sua falta", anunciou perfil oficial da banda nas redes sociais com o retorno dos integrantes Foto: ANTHONY WALLACE/AFP

"Tivemos o menor serviço militar da história, e as condições também melhoraram muito. Houve muitos momentos difíceis e duros, mas, por meio da vida militar, percebi podermos seguir ativamente nossas carreiras porque as pessoas estavam protegendo e lutando por nosso país na linha de frente e na retaguarda", disse RM, líder do grupo de k-pop.

"Quero ir para o ARMY o mais rápido possível. Se vocês esperarem só mais um pouquinho, voltaremos com apresentações realmente incríveis", disse V, usando o nome do fandom da banda.

Legenda: "B-ARMY" é o termo no qual os integrantes brasileiros do fandom se referem à parte do grupo formada por fãs nacionais Foto: SHIN YONG-JU/AFP

Veja também João Lima Neto Nattan e Natanzinho Lima disputam uso de marca 'Natanzinho' no Inpi Zoeira Influenciadora cearense viraliza após ficar solteira e receber 'comemoração' das amigas

Homenagem em ônibus de Fortaleza

Um grupo de fãs de Jung Kook e de Taehyung — cujo nome artístico é V — comemoram a dispensa deles do Exército com um anúncio de "boas-vindas" num ônibus público de Fortaleza. "Que alegria e orgulho ter vocês de volta. O melhor ainda está por vir. Welcome Back!", diz a campanha, fixada na traseira de veículo que faz a linha 713-Santos Dumont/Perimetral.

Assinada por 32 pessoas, a iniciativa custou cerca de R$ 1,2 mil e deve circular pelas ruas da Capital cearense até o fim deste mês, conforme detalhou ao Diário do Nordeste a empresa Mídia OOH Móvel, que administra a veiculação de publicidade no coletivo.

Legenda: Grupo de 32 pessoas teriam investido R$ 1,2 mil para campanha circular pelas ruas da cidade por 30 dias Foto: Nícolas Paulino

A campanha despertou curiosidade dos fortalezenses e também de usuários na internet. "Quem são?", questionou um internauta em uma publicação com um vídeo do anúncio no Instagram.

Outros elogiaram a iniciativa e apoiaram a empolgação. No entanto, outros fãs do BTS criticaram o projeto por evidenciar somente dois membros do grupo, formando por sete artistas. "BTS são 7 viu, meu povo, não são só 2 não", comentou uma usuária na mesma rede. "E foram só eles que voltaram? Essa não é ARMY de verdade viu", disse outra.