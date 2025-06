Fãs celebram volta de Jungkook e Taehyung, do grupo de k-pop BTS, com anúncio em ônibus de Fortaleza

Um anúncio que circula em um ônibus de Fortaleza tem chamado a atenção nas ruas da Capital cearense e de internautas, nos últimos dias. A campanha celebra o retorno de "Taekook", combinação entre os nomes dos cantores de k-pop Kim Taehyung — também conhecido como V — e Jeon Jungkook, membros do grupo sul-coreano BTS.

A iniciativa é assinada por pelo menos 32 fãs da dupla e celebra o fim do tempo de serviço militar obrigatório dos artistas, que devem ser dispensados na próxima semana. "Que alegria e orgulho ter vocês de volta. O melhor ainda está por vir. Welcome Back!", diz o anúncio fixado na traseira de um coletivo que faz a linha 713-Santos Dumont/Perimetral.

Ao Diário do Nordeste, a empresa Mídia OOH Móvel, que administra a veiculação de publicidade no ônibus, detalhou que o anúncio começou a circular por Fortaleza na semana passada e deve seguir até o fim do mês. Para isso, detalha que os fãs tiveram que desembolsar cerca de R$ 1,2 mil.

Além da celebração pelo retorno de Jungkook e de Taehyung, o anúncio é acompanhado um QR code que, quando escaneado, leva a uma playlist no streaming Spotify com as principais músicas solo lançadas pelos cantores de k-pop.

"Das suas fãs que te amam", finaliza o cartaz, detalhando os nomes dos fãs envolvidos: Luana, Vivi, Thay, Beatriz, Luciana, Ninha, Jositk, Nelis, Edy, Joelly, Kássia, Bia, Érica, Cida, Lúcia, Layana, Eliza, Kátia, Gabii, Mel, Reny, Tata, Drika, Lulu, Elaine, Érika, Débora, Cari, Nadia, Clenir, Heline e Beraldo.

Repercussão nas ruas e nas redes

A campanha tem despertado curiosidade dos fortalezenses e também de usuários na internet. "Quem são?", questionou um internauta em uma publicação com um vídeo do anúncio no Instagram.

Outros elogiaram a iniciativa e apoiaram a empolgação. "Os Maiores", escreveu uma usuária. "Quero um desses circulando aqui em Recife (PE) e região metropolitana", disse uma terceira.

No entanto, outros fãs do BTS criticaram o projeto por evidenciar somente dois membros do grupo, formando por sete artistas. "BTS são 7 viu, meu povo, não são só 2 não", comentou uma usuária na mesma rede. "E foram só eles que voltaram? Essa não é ARMY de verdade viu", disse outra, mencionando o nome do fandom da banda.

Além de Jungkook e Taehyung, RM, Suga e Jimin também serão dispensados do serviço militar neste mês. Com isso, os cinco se juntarão a Jin e J-Hope, que já concluíram o tempo serviço militar anteriormente.

Quando Jungkook e Taehyung saem do serviço militar?

Na Coreia do Sul, homens são obrigados a cumprir o serviço militar, entre os 18 e 28 anos — em algumas situações específicas é possível adiar o início da vida militar. No geral, a maioria cumpre o dever entre 18 e 21 meses.

Jungkook e Taehyung (V) se alistaram em 2023 e devem ser liberados, respectivamente, nos dias 11 e 10 de junho.

Além deles, RM, Jimin e Suga também devem finalizar o serviço militar em 10, 11 e 21 deste mês.