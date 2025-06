Cantora Jessie J revela que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial

A cantora britânica Jessie J usou suas redes sociais, nesta terça-feira (3), para relevar aos fãs que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Após show no dia 15 de junho, ela deve se afastar dos palcos para fazer uma cirurgia.

“Ando meio indecisa sobre… ‘devo compartilhar isso?’. Quero, mas há muitas opiniões externas e sabendo que a mídia fará isso. Mas também quero compartilhar com meus fãs e as pessoas que se importam comigo”, disse a artista.

Na legenda da publicação, feita em seu Instagram, a artista ainda usou um tom leve para comunicar o diagnóstico: “Sem (mais) segredos — e será que é cedo demais pra fazer um remix chamado ‘Living my breast life’?”.

“Brincadeiras à parte (vocês sabem que é uma das formas que eu uso pra lidar com momentos difíceis), esses últimos dois meses foram incríveis, e ter isso acontecendo paralelamente me deu uma perspectiva incrível. MAS… essa garota aqui tá precisando de um abraço”, completou ela.

A notícia pegou seus seguidores de surpresa. Nos comentários de uma página de fãs brasileiros, internautas se sensibilizaram com a revelação e desejaram “energias positivas”. Um usuário do X comentou: “Mds pq [sic] coisas ruins acontecem com pessoas boas?”.

CONFIRA DECLARAÇÃO

SHOW NO BRASIL

Em fevereiro deste ano, Jessie J foi confirmada como atração do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock In Rio. A apresentação dela está marcada para o dia 13 de setembro.

Dona do hit Price Tag, ela também esteve no Brasil em 2024, com shows solo em São Paulo e no Rio. Antes disso, a artista já participou de três edições do Rock In Rio, em 2013, 2019 e 2022.

MATERNIDADE E ABORTO ESPONTÂNEO

Em janeiro de 2023, Jessie anunciou que estava grávida. Ela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram com um compilado de momentos da gestação.

Jessie havia engravidado anteriormente, em 2021, mas teve um aborto espontâneo. Na época, ela disse haver decidido ser mãe solo.

A cantora revelou publicamente em um show que, em 2014, seus médicos a disseram que ela era infértil. A música "Four Letter World", seria sobre o caso.