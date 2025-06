Fernanda Lima conta detalhe íntimo da vida sexual com Rodrigo Hilbert: 'Não está fácil'

Alguns relacionamentos de famosos podem parecer perfeitos, mas acabam passando as mesmas dificuldades cotidianas de todos os outros. Pelo menos foi isso que a atriz e apresentadora Fernanda Lima contou sobre a rotina com Rodrigo Hilbert, com quem está há mais de 20 anos. "Não está fácil na minha casa", contou ela no podcast Surubaum ao citar a vida sexual do casal.

Em tom divertido, a apresentadora contou sobre uma conversa recente entre os dois durante o episódio do podcast, que estreia nova temporada nesta terça-feira (3). Érika Hilton, deputada federal que também foi convidada para a atração, questionou se a frase estaria relaciona ao sexo ou à vida.

"Ao sexo. Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida", confirmou Fernanda ao citar os compromissos que os dois têm acumulado nos últimos tempos.

"Eu disse para ele: 'Precisamos, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não'. Aí ele: 'Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom", contou ela, aos risos, sobre a conversa com Rodrigo Hilbert.

O Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, é conhecido por tratar de assuntos íntimos dos famosos.

Relação longa

Fernanda e Rodrigo começaram o namoro oficialmente 2001, mas terminaram pela primeira vez quatro anos depois.

Já em 2006, os dois retomaram o enlace amoroso e já passaram a morar juntos, casando em uma cerimônia intimista em 2021. Atualmente, os dois têm três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de seis anos.