Jonathan Joss, ator de 'Parks and Recreation', é assassinado a tiros em ataque homofóbico nos EUA

O ator Jonathan Joss, conhecido por participar da série "Parks and Recreation", morreu aos 59 anos, no último fim de semana, nos Estados Unidos. Ele e o marido, Tristan Kern de Gonzales, foram alvos de um ataque homofóbico a tiros, e o artista acabou sendo assassinado.

O caso aconteceu no sábado (31), em frente a casa deles, na cidade de San Antonio, no Texas, quando o casal checava a caixa de correio no jardim.

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida", escreveu o companheiro do ator, nas redes sociais. "Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", acrescentou.

"Quando voltamos para casa depois de checar o correio, vimos o crânio de um dos nossos cachorros e a coleira dele. Isso nos deixou muito abalados e começamos a berrar e chorar em resposta à dor que sentimos quando vimos aquilo. Enquanto fazíamos isso, um homem se aproximou de nós. Ele começou a gritar ofensas homofóbicas. Então, ele sacou uma arma e atirou. Jonathan e eu não tínhamos armas, não estávamos ameaçando ninguém, estávamos sofrendo", escreveu Tristan.

O suspeito de atirar em Joss, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, foi preso e vai responder por homicídio.

Veja também Zoeira Morre Devin Harjes, ator de 'Manifest', 'Demolidor' e 'Gotham', aos 41 anos nos EUA Zoeira Tati Machado fala sobre perda do filho pela primeira vez: 'Jamais serei a mesma'

Em "Parks and Recreation", série de comédia da NBC, Jonathan Joss interpreta Ken Hotate, um ancião tribal da tribo nativo-americana Wamapoke e que também é o proprietário do Cassino Wamapoke.

O papel mais longevo do ator foi a dublagem do personagem John Recorn, na animação "O Rei do Pedaço", entre 1997 e 2009. Além disso, ele também esteve presente em seriados como" Ray Donovan" e "Tulsa King".