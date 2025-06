Tati Machado fala sobre perda do filho pela primeira vez: 'Jamais serei a mesma'

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais para compartilhar um depoimento emocionado sobre a perda do primeiro filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação. Ela falou abertamente sobre o luto e as transformações que está vivenciando desde o mês de maio.

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", escreveu ela em texto compartilhado com o marido, o cineasta Bruno Monteiro.

Em depoimento, ela contou ainda que, apesar da tristeza, tem buscado forças ao lado do marido, com quem viveu o parto e o breve encontro com o filho. "Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos".

Tati usou o espaço também para agradecer pelas inúmeras mensagens de carinho que recebeu do público nos últimos meses.

Vimos toda corrente de amor que vocês emanaram pra gente, vimos muitas mensagens, até mesmo das pessoas que me escrevem dizendo ter certeza que eu jamais lerei. Eu li. Eu tô lendo. Vi relatos de pais que estão vivendo o mesmo que nós, vi pessoas de madrugada mandando que não paravam de pensar na gente, nos incluindo, inclusive, em suas orações. Agradeço demais, isso nos fortalece. Isso dá sentido. Tati Machado Apresentadora e jornalista

Por fim, a jornalista declarou que irá trabalhar em prol de outras mães que passam pela perda repentina da gestação. "Quero que nosso luto vire luta. Quero, de verdade, poder ajudar quem passa por isso em silêncio, eu agora sabemos o quanto é cruel. Tenho ainda muito pra lhes dizer. Aos poucos vamos juntando nossos caquinhos. Por ele! Pelo nosso real amor, Rael".