Jade Barbosa anuncia gravidez do primeiro filho: 'Realização de mais um sonho'

A ginasta Jade Barbosa. 33, anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o marido Leandro Ferlini. O anúncio foi feito neste domingo (1º) em um vídeo descontraído gravado no centro de treinamento da ginástica artística.

"A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes", escreveu Jade na legenda da publicação.

No registro, a atleta olímpica está olhando a coleção de figurinos usados por ela em competições, até que aparece uma peça infantil. Em seguida, Leandro entra no vídeo mostrando a foto do ultrassom do bebê.

Veja a publicação:

Em entrevista ao Globo Esporte, Jade falou sobre o planejamento da gravidez e sobre o sonho da maternidade: "Neste primeiro ano pós-olímpico, entendi que seria o momento ideal para tentar realizar o sonho da maternidade. É um ano em que o Mundial ainda não influencia tanto na pontuação para as Olimpíadas de Los Angeles, e eu também aproveitaria esse tempo de recuperação do meu joelho. Então foi uma combinação de fatores, que me fez tentar viver esse sonho, e graças a Deus deu certo. Eu e minha família estamos transbordando de felicidade".

Primeiro filho do casal

O perfil da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) respondeu o post de Jade: "AH NAAAAAO! Baby ginasta! Já amamos muito! Parabéns Jade". O casal recebeu parabenizações de atletas, amigos e também de fãs.

Jade e Leandro se conheceram em 2019 e se casaram em setembro do ano passado, em cerimônia no bairro Higienópolis, em São Paulo. O casório teve a presença de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.