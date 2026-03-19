Alberto Cowboy vence a décima prova do líder do BBB 26
Dinâmica teve diversas fases, envolvendo memorização, tato e audição.
Alberto Cowboy é o 10° líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, consagrando sua quarta vitória no programa. A prova foi realizada nesta quinta-feira (19), com uma disputa que envolveu sorte.
É a terceira liderança consecutiva do veterano. Cowboy está imune e deve indicar um brother diretamente ao paredão, sem direito à Prova Bate e Volta, no domingo (22).
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Jordana e Milena também disputaram a fase final da prova de liderança, realizada durante o programa ao vivo.
Os participantes deveriam escolher bags premiadas entre diversas bolsas dispostas em um móbile giratório.
Cowboy ganhou por ter sido o primeiro a acertar dois entre as quatro bags sorteadas.
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Entenda como vai funcionar a última etapa da prova!
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DISPUTA PELA LIDERANÇA TEVE VÁRIAS FASES
A disputa começou durante a tarde, com etapas classificatórias. Na primeira fase, os brothers precisavam de habilidade para apertar os botões exigidos no telão.
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Samira, Leandro, Chaiany e Juliano Floss foram os primeiros eliminados, por terem obtido o menor número de pontos. Na sexta-feira (20), eles participarão de uma dinâmica que levará um deles para o Paredão.
Já na segunda etapa da prova do líder, os participantes deveriam memorizar a arte em uma tela e depois indicar o item que estava faltando. Jonas e Solange acabaram eliminados.
Na semifinal, os participantes tinham que tocar nos alimentos cenográficos que estavam dentro de uma câmara e adivinhar o nome dos pratos.
Ana Paula, Marciele e Gabriela deixaram a disputa nessa fase.