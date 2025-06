Izabelly Vidal, influencer que acusou Hytalo Santos de aliciamento, denuncia que foi estuprada

A influenciadora digital carioca Izabelly Vidal, que denunciou Hytalo Santos por aliciamento de menores de idade, denunciou que foi estuprada por um homem que disse que ajudaria ela com as acusações. Em vídeo publicado no Instagram na madrugada deste domingo (1º), ela pediu ajuda e disse que estava sozinha na rua.

"A prova de que a internet não existe: eu acabei de ser estuprada e estou pedindo ajuda, e ninguém para. Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha", desabafou Izabelly.

A jovem, que tem mais de 513 mil seguidores, publicou horas depois um exame de corpo de delito. "Absurdo chegar a esse ponto. Não foi o Hytalo Santos não, foi o estado que acoberta e patrocina o grande mercado de pedofilia porque faturam muito com isso", escreveu.

Antes de publicar o vídeo informando que foi abusada, a influencer fez uma série de stories no Instagram afirmando que estava sendo ameaçada e fez acusações contra Hytalo.

"O estado negligenciou e o Hytalo Santos mais uma vez ganhou na força da influência e do dinheiro. Não vou me matar e nem matar ninguém da minha família por causa de uma corrupção que nunca vai acabar", disse.

Denúncia contra Hytalo Santos

Izabelly ganhou notoriedade nas redes sociais após acusar o influenciador Hytalo Santos de aliciar jovens. Em dezembro passado, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou uma investigação contra ele, por "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual".

Ele foi às redes sociais se defender e disse que ações realizadas com menores de idade são com "consentimento das mães e das meninas".