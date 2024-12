Influenciador Hytalo Santos é investigado por suspeita de exploração infantil

O influenciador digital Hytalo Santos, natural de Cajazeiras (PB), está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba após denúncia de exploração de crianças e adolescentes. Conforme o g1, a informação foi confirmada nesta terça-feira (17).

A promotora Ana Maria França, conhecida por atuar na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, está responsável pelo caso. A denúncia foi realizada por meio do Disque 100, apontando "possível exploração de crianças e adolescente por meio de danas com conotação social".

O órgão analisa o conteúdo das publicações de Hytalo, que tem mais de 16,9 milhões de seguidores.

“Estou aguardando as informações requeridas. Vamos analisar tudo a fim de identificar eventuais práticas delituosas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente". Ana Maria França Promotora

Hytalo se pronuncia sobre o caso

Após a repercussão da denúncia, Hytalo gravou vídeos, afirmando ter uma relação com os "crias", que são os adolescentes que frequentam a casa dele.

"Na minha casa, frequentam muitas pessoas. Têm minhas crias que passam boa parte comigo, boa parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo. Tudo tem o consentimento das mães e agora das meninas, que são emancipadas", disse.

Ele ainda acrescentou que a assessoria jurídica dele está responsável por lidar com o caso.