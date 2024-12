Após homem morrer sem atendimento em UPA do RJ, 20 funcionários da unidade de saúde são demitidos

Vinte funcionário da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram demitidos após a repercussão do caso de homem que faleceu enquanto aguardava atendimento do local. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao Diário do Nordeste.

Entre os demitidos, estão médicos, enfermeiros e recepcionistas. Todos estavam no plantão quando a vítima, o garçom José Augusto Mota Silva, de 32 anos, deu entrada na unidade de saúde.

Após a morte do homem, o secretário de saúde Daniel Soranz anunciou, através de um post no X (antigo Twitter), que demitiria os funcionários que trabalhavam na UPA quando José morreu, na última sexta-feira (13).

"Todos os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão sindicância e serão denunciados nos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso", escreveu o secretário no sábado (14).

O caso é investigado pelo 41º Distrito Policial do Rio, conhecido como Tanque. Em nota à imprensa, a Secretaria de Saúde do Município afirmou que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

Segundo testemunhas, José Augusto deu entrada na UPA com muitas dores pelo corpo. Ele passou pela triagem da classificação de risco e se sentou em uma das cadeiras na sala de espera para esperar o atendimento. Neste momento, ele teria perdido a consciência, e só aí a equipe se mobilizou para realizar os atendimentos, mas ele não resistiu.

Família se sensibiliza com a morte

O velório de José Augusto aconteceu no último domingo, em Mogi Guaçu (SP), cidade em que ele nasceu e onde a família mora. Em declaração ao g1, o pai do garçom revelou que o filho chegou à UPA "gritando de dor", mas que mesmo assim demorou a ser atendido.

"Ele chegou pedindo atendimento e ninguém atendeu. Foi ficando lá, sentado. Até que morreu com o pescoço tombado", disse o pai. "Ele não merecia morrer daquele jeito, sentado. Ninguém merece morrer que nem bicho, daquela forma. É desumano", declarou a irmã, Meiriane Mota Silva.

Ao portal da TV Globo, a família também compartilhou que José sentia dores constantes no estômago e que semanalmente ia até a unidade de saúde para buscar alguma solução.

"A ex-companheira dele ligava pra gente chorando falando: 'eu não sei mais o que eu faço, eu levo ele todos os dias no UPA. Eles não dão moral para ele. São de três a cinco horas para atender naquele hospital. Eles atendem, dão injeção ou dipirona na veia e pronto, tá liberado'", contou a sobrinha de José, Emily Larissa Souza Mota.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari