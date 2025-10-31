Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Esta imagem mostra a fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), identificada por uma placa com o nome “Unidade de Pronto Atendimento” em destaque na cor verde. A estrutura é cercada por grades brancas, e há uma calçada pavimentada à frente. No canto direito da imagem, uma pessoa caminha pela calçada, usando boné, máscara, camiseta sem mangas e bermuda. O céu está parcialmente nublado e há árvores pequenas no entorno da unidade.

Ceará

Após paralisação dos médicos em UPAs neste sábado (25), atendimentos em Fortaleza são retomados

Profissionais relatam demissões, redução de pagamentos e pressão por produtividade.

Letícia do Vale 25 de Outubro de 2025
Entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA Dra Helenilda Veloso Pimentel Canales em Palmeiras dos Índios, Alagoas, destacando o atendimento 24h.

Alagoas

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios

Paulo Roberto Maciel* 06 de Setembro de 2025
Parte da fachadas da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

Ceará

Prefeitura de Fortaleza reabre 20 leitos da Santa Casa em nova fase de gestão temporária

Espaços de enfermaria e UTI foram reativados

Redação 26 de Julho de 2025
Fotos de influenciadora trans que foi alvo de transfobia e intolerância religiosa em UPA de Fortaleza

Segurança

Influenciadora relata transfobia e intolerância religiosa em consulta em UPA de Fortaleza

"Deus vai amar você, mas vai amar sua prática?", questionou médico no atendimento, antes de começar a falar mal da religião umbanda

Carol Melo e Matheus Facundo 25 de Junho de 2025
Após homem morrer sem atendimento em UPA do RJ, 20 funcionários da unidade são demitidos

País

Após homem morrer sem atendimento em UPA do RJ, 20 funcionários da unidade de saúde são demitidos

Entre os demitidos, estão médicos, enfermeiros e recepcionistas

Paulo Roberto Maciel* 17 de Dezembro de 2024
Homem morre enquanto esperava atendimento em UPA do Rio de Janeiro

País

Homem de 32 anos morre enquanto aguardava atendimento em UPA no Rio de Janeiro; veja vídeo

Testemunhas afirmam que homem "chegou gritando de dor" e não recebeu a atenção esperada da equipe de plantão

Redação 15 de Dezembro de 2024
Ginecologista atende paciente e mostra resultados de exames de imagem

Ser Saúde

Demora para conseguir consulta é o maior gargalo para acompanhamento ginecológico, aponta pesquisa

Luana Severo 30 de Novembro de 2024
UPA 24 horas da Messejana ficará fechada a partir da próxima segunda (25) para manutenção elétrica

Ceará

UPA de Messejana, em Fortaleza, ficará fechada por três dias para manutenção elétrica

Os atendimentos na unidade serão interrompidos no período

Redação 21 de Novembro de 2024
Fachada da UPA de Eusébio

Ceará

Pai e filha morrem com menos de 3 horas de diferença no Eusébio

A filha passou mal após saber da morte súbita do pai. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu às paradas cardíacas

Redação 03 de Setembro de 2024
Atirador apontou arma para vítima na entrada da UPA

Segurança

Homem é perseguido e morto ao entrar na UPA do bairro Messejana, em Fortaleza

Vítima era fichada na polícia por roubo

Redação 09 de Junho de 2024
