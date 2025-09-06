Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Alagoas
Entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA Dra Helenilda Veloso Pimentel Canales em Palmeiras dos Índios, Alagoas, destacando o atendimento 24h.
Legenda: Idoso faleceu após uma parada respiratória
Foto: Divulgação/Prefeitura de Palmeira dos Índios

Um idoso de 90 anos foi declarado morto enquanto estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios, em Alagoas, na última terça-feira (2). Porém, ao ser visitado pela família no necrotério, ele registrou batimentos cardíacos. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas o paciente veio a óbito definitivo nove horas depois.

Este caso incomum chamou a atenção da comunidade local. Em resposta, a equipe técnica da UPA publicou um parecer no site da prefeitura de Palmeira dos Índios na última quarta-feira (3), em que esclarece todos os detalhes da ocorrência.

Veja também

teaser image
Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

teaser image
Alagoas

Menino de 8 anos é recebido com festa ao voltar à escola após última sessão de quimioterapia

Entenda o que aconteceu com o idoso

Segundo o texto, o idoso chegou à unidade no dia anterior, segunda-feira (1º), e foi encaminhado para tratamento imediato. Às 2h30 da terça, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi constatada a ausência de batimentos cardíacos.

Na mesma madrugada, o médico de plantão emitiu a certidão de óbito e comunicou o caso aos familiares. Em seguida, o corpo do idoso foi levado ao necrotério da UPA pela equipe de maqueiros. Ao ficarem sabendo da morte, os parentes pediram uma visita ao corpo, o que foi concedida. Durante este momento, a família percebeu que o idoso estava respirando.

O paciente foi imediatamente reconduzido à área vermelha, onde se confirmou presença de respiração e pulso. Foram retomadas as condutas e todos os cuidados cabíveis. Apesar da respiração, não havia resposta a estímulos naquele momento.
UPA de Palmeira dos Índios
Em nota à imprensa

Ao fim da madrugada, o idoso apresentou piora no estado clínico e faleceu oficialmente. A equipe técnica da UPA informou que todos os procedimentos de recuperação foram realizados, mas não tinha nada a ser feito.

"Não foram identificadas falhas técnicas, médicas ou de enfermagem no atendimento prestado, à luz dos registros e das avaliações multiprofissionais documentadas. A UPA de Palmeira dos Índios permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários", finaliza o informe.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Nayana Siebra

Assuntos Relacionados
Entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA Dra Helenilda Veloso Pimentel Canales em Palmeiras dos Índios, Alagoas, destacando o atendimento 24h.
Alagoas

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios

Paulo Roberto Maciel*
Há 28 minutos
Detenção de adolescente em alagoas. A imagem dele está borrada por ser menor de idade
Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão

Redação
31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco
Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues
31 de Agosto de 2025
imagem mostra avião da latam taxiando no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Como a aviação regional pode aprender com o caso Parnaíba de atração de voos

Igor Pires
12 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená
Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues
04 de Julho de 2025
Xameguinho faleceu aos 62 anos
É Hit

Morre sanfoneiro Xameguinho, parceiro musical de Kara Veia

Instrumentista estava em casa quando passou mal

Redação
30 de Junho de 2025
Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo
Alagoas

Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo

Gutinho Rocha contou que quer ser famoso para retribuir tudo o que os seus pais já fizeram por ele

Bergson Araujo Costa
31 de Maio de 2025
Advogado João Neto no tribunal do Poder Judiciário de Alagoas para matéria informando que OAB o suspendeu
País

Advogado João Neto, que já representou Pablo Marçal, é suspenso pela OAB; veja detalhes

O advogado criminalista já trabalhou com o também influenciado Pablo Marçal, na campanha eleitoral de 2024

Redação
13 de Maio de 2025
Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha
Alagoas

Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha

Eduarda de Oliveira vai responder por crimes como homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Redação
08 de Maio de 2025
Imagem mostra ex-presidente Fernando Collor no Congresso, ilustrando prisão dele em Maceió
PontoPoder

Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió (AL)

Detenção foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação
25 de Abril de 2025