Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas
Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios
Um idoso de 90 anos foi declarado morto enquanto estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios, em Alagoas, na última terça-feira (2). Porém, ao ser visitado pela família no necrotério, ele registrou batimentos cardíacos. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas o paciente veio a óbito definitivo nove horas depois.
Este caso incomum chamou a atenção da comunidade local. Em resposta, a equipe técnica da UPA publicou um parecer no site da prefeitura de Palmeira dos Índios na última quarta-feira (3), em que esclarece todos os detalhes da ocorrência.
Entenda o que aconteceu com o idoso
Segundo o texto, o idoso chegou à unidade no dia anterior, segunda-feira (1º), e foi encaminhado para tratamento imediato. Às 2h30 da terça, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi constatada a ausência de batimentos cardíacos.
Na mesma madrugada, o médico de plantão emitiu a certidão de óbito e comunicou o caso aos familiares. Em seguida, o corpo do idoso foi levado ao necrotério da UPA pela equipe de maqueiros. Ao ficarem sabendo da morte, os parentes pediram uma visita ao corpo, o que foi concedida. Durante este momento, a família percebeu que o idoso estava respirando.
O paciente foi imediatamente reconduzido à área vermelha, onde se confirmou presença de respiração e pulso. Foram retomadas as condutas e todos os cuidados cabíveis. Apesar da respiração, não havia resposta a estímulos naquele momento.
Ao fim da madrugada, o idoso apresentou piora no estado clínico e faleceu oficialmente. A equipe técnica da UPA informou que todos os procedimentos de recuperação foram realizados, mas não tinha nada a ser feito.
"Não foram identificadas falhas técnicas, médicas ou de enfermagem no atendimento prestado, à luz dos registros e das avaliações multiprofissionais documentadas. A UPA de Palmeira dos Índios permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários", finaliza o informe.
