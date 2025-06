Morre sanfoneiro Xameguinho, parceiro musical de Kara Veia

O sanfoneiro Sebastião José Ferreira Maximíno, conhecido no forró por Xameguinho, morreu nesta segunda-feira (30). em Maceió (AL). Na música nordestina, ele ficou conhecido por ser parceiro de palco do cantor Kara Veia — importante voz do forró das vaquejadas. Conforme informou a família ao G1, a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto.

Natural de Atalaia (AL), Xameguinho tinha cerca de 50 anos de carreira. Ele compôs arranjos musicais para vários artistas de estilos variados, como Geraldo Cardoso, Mestre Zinho, Kara Veia e Mano Walter. O trabalho do sanfoneiro também chegou a percorrer cidades da Europa.

Conforme a esposa do sanfoneiro, ele estava em casa quando passou mal, por volta das 5h.

Trajetória

O sanfoneiro Xameguinho começou a tocar aos 12 anos, quando o pai conseguiu comprar um rádio para ele ouvir as músicas de artistas como Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Jackson do Pandeiro.

O velório será na tarde desta segunda-feira (30) e o enterro, às 9h desta terça-feira (1º), no Campo Santo Parque das Flores, em Maceió.