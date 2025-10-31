Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Dona Joana, com blusa verde e de bolinhas e rodeada da família, tem 116 anos

Alagoas

Alagoana de 116 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

Joana do Espírito Santo, moradora de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, nasceu em 1909

Redação 22 de Setembro de 2025
Entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA Dra Helenilda Veloso Pimentel Canales em Palmeiras dos Índios, Alagoas, destacando o atendimento 24h.

Alagoas

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios

Paulo Roberto Maciel* 06 de Setembro de 2025
Detenção de adolescente em alagoas. A imagem dele está borrada por ser menor de idade

Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão

Redação 31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
imagem mostra avião da latam taxiando no aeroporto de fortaleza

Opinião

Como a aviação regional pode aprender com o caso Parnaíba de atração de voos

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 12 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená

Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues 04 de Julho de 2025
Xameguinho faleceu aos 62 anos

É Hit

Morre sanfoneiro Xameguinho, parceiro musical de Kara Veia

Instrumentista estava em casa quando passou mal

Redação 30 de Junho de 2025
criança montada em porco

Alagoas

Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo

Gutinho Rocha contou que quer ser famoso para retribuir tudo o que os seus pais já fizeram por ele

Bergson Araujo Costa 31 de Maio de 2025
Advogado João Neto no tribunal do Poder Judiciário de Alagoas para matéria informando que OAB o suspendeu

País

Advogado João Neto, que já representou Pablo Marçal, é suspenso pela OAB; veja detalhes

O advogado criminalista já trabalhou com o também influenciado Pablo Marçal, na campanha eleitoral de 2024

Redação 13 de Maio de 2025
Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha

Alagoas

Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha

Eduarda de Oliveira vai responder por crimes como homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Redação 08 de Maio de 2025
1 2 3