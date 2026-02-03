Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

Um grave acidente com um ônibus de romeiros que saíram de Juazeiro do Norte, no Cariri, em direção a Alagoas deixou 15 pessoas mortas. O caso foi na rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no Sertão alagoano.

O veículo, com cerca de 60 ocupantes, capotou na manhã desta terça-feira (3). O grupo retornava para Alagoas após participar da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.

O Governo de Alagoas informou que mobilizou uma força-tarefa integrada para atendimento às vítimas, com atuação de aeronaves do Departamento Estadual de Aviação (DEA), equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) e da Polícia Militar. As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares da região.

Entre as vítimas que morreram estão:

Cinco homens

Sete mulheres

Três crianças

O Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou duas equipes ao local, no povoado Caboclo, para realizar a perícia, enquanto a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

A ocorrência foi classificada como um Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) de alta complexidade, e as equipes permaneceram no trecho para a conclusão dos trabalhos de triagem, resgate e evacuação.

Grupo realizava trajeto há 25 anos

O prefeito de Coité do Noia, Bueno Higino Filho, afirmou que o Município já iniciou mobilização para prestar apoio às famílias. “São 25 anos que a gente faz romaria para Juazeiro. Nessa viagem, iam cerca de 800 pessoas, em 17 ou 18 ônibus, todos novos, executivos”, disse Bueno.

Segundo o gestor, informações iniciais apontam que o ônibus envolvido “passou direto na curva e capotou”.

Ele acrescentou que os feridos foram distribuídos entre hospitais de Santana do Ipanema, São José da Tapera e Delmiro Gouveia. “Estamos fazendo um mutirão, com equipes administrativas e políticas, para ir aos hospitais, porque muitos deram entrada sem documentação, já que o ônibus capotou. É para fazer o reconhecimento e acompanhar a evolução de cada caso”, declarou o prefeito.

Estado em luto

Bueno Higino Filho informou ainda que a Prefeitura decretou luto oficial e cancelou as festividades de Carnaval. “A perda é muito grande. Todos eram meus amigos. Eu acompanho essa viagem do início ao fim, saio com eles, coloco lanche, remédio, vai equipe médica. Acordei hoje com essa triste notícia e estou me deslocando para o local do acidente para ver o que pode ser feito”, afirmou.

O governador Paulo Dantas decretou luto oficial de três dias em Alagoas e disse acompanhar pessoalmente os trabalhos das equipes no atendimento à ocorrência. As atualizações oficiais serão divulgadas pela Secretaria de Estado da Comunicação.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte manifestou pesar pela tragédia e solidariedade às famílias das vítimas. O Município desejou pronta recuperação aos feridos.