Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

O Nordeste chega em 2025 com 30 bilionários entre as 300 pessoas com fortuna acima de R$ 1 bilhão no Brasil, bem mais do que as 18 do ano passado. Nas informações reveladas nessa quinta-feira (28) pela revista Forbes, o Ceará mais uma vez é o principal estado da região, com 19 nomes no ranking.

Ao todo, três em cada cinco bilionários nordestinos são do Ceará, responsável por 19 pessoas. O destaque é Mário Araripe, o homem mais rico do Ceará e do Norte-Nordeste brasileiro. A fortuna do cearense fundador da Troller e da Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis, ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação.

Invertendo posições em relação à lista de 2024, Ilson Mateus Rodrigues reassume a vice-liderança. O fundador do varejista Grupo Mateus viu a fortuna crescer mais de 70% em um ano, chegando próximo dos R$ 11 bilhões. Ele ainda se mantém como a pessoa mais rica do Maranhão.

Na lista da Forbes, todos os quatro maranhenses são vinculados ao Grupo Mateus. Isso inclui, além do fundador da empresa, Maria Barros Pinheiro, Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior. Juntos, eles têm fortuna avaliada em R$ 18 bilhões.

Maior operadora de saúde e odontologia do País, a Hapvida NotreDame Intermédica é controlada por Cândido Pinheiro Koren de Lima. O cearense teve fortuna declarada em 2025 de R$ 8,8 bilhões, 36% a menos do que no passado. Na ocasião, o patrimônio dele havia mais do que dobrado no comparativo com 2023.

Fortuna dos bilionários do Ceará chega a R$ 58 bilhões

O território cearense tem 18 bilionários, mais do que todos os outros estados da região somados. Juntos, os representantes do Ceará na lista da Forbes têm patrimônio declarado em 2025 que chega à casa dos R$ 58 bilhões.

Além dos 18 cearenses e dos quatro maranhenses do ranking, Pernambuco (cinco), Bahia (dois) e Alagoas (um) são os demais estados da região que têm bilionários na lista da Forbes. Ao todo, a fortuna dos nordestinos neste ano foi de R$ 84 bilhões.

Para efeitos comparativos, é como se a fortuna da região, caso fosse uma pessoa só, ficasse na quarta posição entre os mais ricos do Brasil. Eduardo Saverin (R$ 227 bilhões), Vicky Sarfati Safra e família (R$ 120,5 bilhões) e Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões) são os três maiores bilionários do País.

VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO NORDESTE:

Mário Araújo Alencar Araripe

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 1º

1º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 22º

22º Fortuna: R$ 18,1 bilhões

R$ 18,1 bilhões Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Casa dos Ventos Idade: 70

Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Ilson Mateus Rodrigues

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 2º

2º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 34º

34º Fortuna: R$ 10,9 bilhões

R$ 10,9 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 62

Legenda: Ilson Mateus, fundador do Grupo Mateus Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 3º

3º Posição no Ceará: 2º

2º Posição no Brasil: 43º

43º Fortuna: R$ 8,8 bilhões

R$ 8,8 bilhões Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 79

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador e presidente do Hapvida Foto: José Leomar

Amarílio Proença de Macêdo

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 4º

4º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 92º

92º Fortuna: R$ 4,2 bilhões

R$ 4,2 bilhões Fonte da fortuna: J. Macêdo

J. Macêdo Idade: 80

Oto de Sá Cavalcante

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 5º

5º Posição no Estado: 4º

4º Posição no Brasil: 113º

113º Fortuna: R$ 3,7 bilhões

R$ 3,7 bilhões Fonte da fortuna: Arco Educação

Arco Educação Idade: 77

Flávio Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 6º

6º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 121º

121º Fortuna: R$ 3,4 bilhões

R$ 3,4 bilhões Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo

Guararapes/Riachuelo Idade: 67

Maria Consuelo Leão Dias Branco

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 7º

7º Posição no Estado: 5º

5º Posição no Brasil: 142º

142º Fortuna: R$ 2,9 bilhões

R$ 2,9 bilhões Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 90

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 8º

8º Posição no Estado: 6º

6º Posição no Brasil: 151º

151º Fortuna: R$ 2,8 bilhões

R$ 2,8 bilhões Fonte da fortuna: Iguatemi

Iguatemi Idade: 79

Maria Barros Pinheiro

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 8º

8º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 151º

151º Fortuna: R$ 2,8 bilhões

R$ 2,8 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 64

Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 10º

10º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 184º

184º Fortuna: R$ 2,1 bilhões (cada)

R$ 2,1 bilhões (cada) Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 37 e 41, respectivamente

Carlos Nascimento Pedreira Filho

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 12º

12º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 214º

214º Fortuna: R$ 1,7 bilhão

R$ 1,7 bilhão Fonte da fortuna: Grupo GPS

Grupo GPS Idade: 41

Antônio Augusto de Queiroz Galvão

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 13º

13º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 219º

219º Fortuna: R$ 1,6 bilhão

R$ 1,6 bilhão Fonte da fortuna: Queiroz Galvão

Queiroz Galvão Idade: 69

José Caetano de Paula Lacerda

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 13º

13º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 219º

219º Fortuna: R$ 1,6 bilhão

R$ 1,6 bilhão Fonte da fortuna: Grupo GPS

Grupo GPS Idade: 68

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 13º

13º Posição no Estado: 7º

7º Posição no Brasil: 219º

219º Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)

R$ 1,6 bilhão (cada) Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 54 e 52, respectivamente

José Roberto Nogueira

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 17º

17º Posição no Estado: 9º

9º Posição no Brasil: 227º

227º Fortuna: R$ 1,5 bilhão

R$ 1,5 bilhão Fonte da fortuna: Brisanet

Brisanet Idade: 61

Evandro Ferreira Telles e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 18º

18º Posição no Ceará: 10º

10º Posição no Brasil: 249º

249º Fortuna: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão Fonte da fortuna: Ypióca

Ypióca Idade: 80

Francisco Deusmar de Queirós e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 19º

19º Posição no Estado: 11º

11º Posição no Brasil: 258º

258º Fortuna: R$ 1,2 bilhão

R$ 1,2 bilhão Fonte da fortuna: Pague Menos

Pague Menos Idade: 78

Lisiane Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 20º

20º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 267º

267º Fortuna: R$ 1,1 bilhão

R$ 1,1 bilhão Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo

Guararapes/Riachuelo Idade: 65

Anita Louise Regina Harley

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 4º

4º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Fonte da fortuna: Casas Pernambucanas

Casas Pernambucanas Idade: 78

Élvio Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 4º

4º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo

Guararapes/Riachuelo Idade: 61

Vitor Wanderley Júnior e irmãos

Estado: Alagoas

Alagoas Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Fonte da fortuna: Usina Coruripe

Usina Coruripe Idade: 31

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 12º

12º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente

Lauro Fiúza e Pedro Fiúza