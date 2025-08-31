Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes
Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região
O Nordeste chega em 2025 com 30 bilionários entre as 300 pessoas com fortuna acima de R$ 1 bilhão no Brasil, bem mais do que as 18 do ano passado. Nas informações reveladas nessa quinta-feira (28) pela revista Forbes, o Ceará mais uma vez é o principal estado da região, com 19 nomes no ranking.
Ao todo, três em cada cinco bilionários nordestinos são do Ceará, responsável por 19 pessoas. O destaque é Mário Araripe, o homem mais rico do Ceará e do Norte-Nordeste brasileiro. A fortuna do cearense fundador da Troller e da Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis, ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação.
Invertendo posições em relação à lista de 2024, Ilson Mateus Rodrigues reassume a vice-liderança. O fundador do varejista Grupo Mateus viu a fortuna crescer mais de 70% em um ano, chegando próximo dos R$ 11 bilhões. Ele ainda se mantém como a pessoa mais rica do Maranhão.
Na lista da Forbes, todos os quatro maranhenses são vinculados ao Grupo Mateus. Isso inclui, além do fundador da empresa, Maria Barros Pinheiro, Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior. Juntos, eles têm fortuna avaliada em R$ 18 bilhões.
Maior operadora de saúde e odontologia do País, a Hapvida NotreDame Intermédica é controlada por Cândido Pinheiro Koren de Lima. O cearense teve fortuna declarada em 2025 de R$ 8,8 bilhões, 36% a menos do que no passado. Na ocasião, o patrimônio dele havia mais do que dobrado no comparativo com 2023.
Veja também
Fortuna dos bilionários do Ceará chega a R$ 58 bilhões
O território cearense tem 18 bilionários, mais do que todos os outros estados da região somados. Juntos, os representantes do Ceará na lista da Forbes têm patrimônio declarado em 2025 que chega à casa dos R$ 58 bilhões.
Além dos 18 cearenses e dos quatro maranhenses do ranking, Pernambuco (cinco), Bahia (dois) e Alagoas (um) são os demais estados da região que têm bilionários na lista da Forbes. Ao todo, a fortuna dos nordestinos neste ano foi de R$ 84 bilhões.
Para efeitos comparativos, é como se a fortuna da região, caso fosse uma pessoa só, ficasse na quarta posição entre os mais ricos do Brasil. Eduardo Saverin (R$ 227 bilhões), Vicky Sarfati Safra e família (R$ 120,5 bilhões) e Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões) são os três maiores bilionários do País.
VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO NORDESTE:
Mário Araújo Alencar Araripe
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 1º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 22º
- Fortuna: R$ 18,1 bilhões
- Fonte da fortuna: Casa dos Ventos
- Idade: 70
Ilson Mateus Rodrigues
- Estado: Maranhão
- Posição no Nordeste: 2º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 34º
- Fortuna: R$ 10,9 bilhões
- Fonte da fortuna: Grupo Mateus
- Idade: 62
Cândido Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 3º
- Posição no Ceará: 2º
- Posição no Brasil: 43º
- Fortuna: R$ 8,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 79
Amarílio Proença de Macêdo
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 4º
- Posição no Estado: 3º
- Posição no Brasil: 92º
- Fortuna: R$ 4,2 bilhões
- Fonte da fortuna: J. Macêdo
- Idade: 80
Oto de Sá Cavalcante
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 5º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 113º
- Fortuna: R$ 3,7 bilhões
- Fonte da fortuna: Arco Educação
- Idade: 77
Flávio Gurgel Rocha
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 6º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 121º
- Fortuna: R$ 3,4 bilhões
- Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo
- Idade: 67
Maria Consuelo Leão Dias Branco
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 7º
- Posição no Estado: 5º
- Posição no Brasil: 142º
- Fortuna: R$ 2,9 bilhões
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 90
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 8º
- Posição no Estado: 6º
- Posição no Brasil: 151º
- Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Iguatemi
- Idade: 79
Maria Barros Pinheiro
- Estado: Maranhão
- Posição no Nordeste: 8º
- Posição no Estado: 2º
- Posição no Brasil: 151º
- Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Grupo Mateus
- Idade: 64
Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior
- Estado: Maranhão
- Posição no Nordeste: 10º
- Posição no Estado: 3º
- Posição no Brasil: 184º
- Fortuna: R$ 2,1 bilhões (cada)
- Fonte da fortuna: Grupo Mateus
- Idade: 37 e 41, respectivamente
Carlos Nascimento Pedreira Filho
- Estado: Bahia
- Posição no Nordeste: 12º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 214º
- Fortuna: R$ 1,7 bilhão
- Fonte da fortuna: Grupo GPS
- Idade: 41
Antônio Augusto de Queiroz Galvão
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 2º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão
- Fonte da fortuna: Queiroz Galvão
- Idade: 69
José Caetano de Paula Lacerda
- Estado: Bahia
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 2º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão
- Fonte da fortuna: Grupo GPS
- Idade: 68
Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 7º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 54 e 52, respectivamente
José Roberto Nogueira
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 17º
- Posição no Estado: 9º
- Posição no Brasil: 227º
- Fortuna: R$ 1,5 bilhão
- Fonte da fortuna: Brisanet
- Idade: 61
Evandro Ferreira Telles e família
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 18º
- Posição no Ceará: 10º
- Posição no Brasil: 249º
- Fortuna: R$ 1,3 bilhão
- Fonte da fortuna: Ypióca
- Idade: 80
Francisco Deusmar de Queirós e família
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 19º
- Posição no Estado: 11º
- Posição no Brasil: 258º
- Fortuna: R$ 1,2 bilhão
- Fonte da fortuna: Pague Menos
- Idade: 78
Lisiane Gurgel Rocha
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 20º
- Posição no Estado: 3º
- Posição no Brasil: 267º
- Fortuna: R$ 1,1 bilhão
- Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo
- Idade: 65
Anita Louise Regina Harley
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Casas Pernambucanas
- Idade: 78
Élvio Gurgel Rocha
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo
- Idade: 61
Vitor Wanderley Júnior e irmãos
- Estado: Alagoas
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Usina Coruripe
- Idade: 31
Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 12º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente
Lauro Fiúza e Pedro Fiúza
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 12º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Servtec Energia
- Idade: 79 e 45, respectivamente