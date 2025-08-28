Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País
Ranking traz Eduardo Saverin, com R$ 227 bilhões, na primeira posição como homem mais rico do Brasil
A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28), o ranking Bilionários Brasileiros de 2025, reunindo 300 nomes do País com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Eduardo Saverin, um dos sócios da Meta, ocupa a primeira posição da lista, que traz também Íris Abravanel e as seis filhas de Silvio Santos pela primeira vez este ano.
Saverin, inclusive, está na posição pelo segundo ano consecutivo. Vicky Safra, herdeira do banco Safra, segue na segunda posição com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões, um crescimento de 9,4% em relação ao ano passado.
Íris Abravanel e as filhas de Silvio Santos aparecem pela primeira vez no ranking, com R$ 6,4 bilhões, valor herdado por elas após o falecimento do apresentador e dono do SBT em agosto de 2024.
Cintia e Silvia são fruto do primeiro casamento de Silvio com Cidinha, enquanto Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata nasceram do casamento com Íris. Elas são as responsáveis pelos negócios do Grupo Silvio Santos.
Eduardo Saverin, inclusive, possui fortuna muito maior que a segunda colocada, com um crescimento de 45,5% em um ano. A fortuna teria sido impulsionada pela Meta Plataforms, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que apresentou resultados bastante positivos no quarto trimestre de 2023.
Veja a lista dos 10 maiores patrimônios brasileiros em 2025:
- Eduardo Saverin - Patrimônio: R$ 227 bilhões
- Vicky Sarfati Safra e família - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
- Jorge Paulo Lemann - Patrimônio: R$ 88 bilhões
- André Santos Esteves - Patrimônio: R$ 51 bilhões
- Fernando Roberto Moreira Salles - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões
- Carlos Alberto da Veiga Sicupira - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões
- Pedro Moreira Salles - Patrimônio: R$ 38 bilhões
- Miguel Gellert Krigsner - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões
- Alexandre Behring da Costa - Patrimônio: R$ 31 bilhões
- Jorge Neval Moll Filho - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões
Mais mulheres na lista
O ranking de 2025 da Forbes reúne 240 homens, cujo patrimônio somado é de R$ 1,68 trilhão. Dessa vez, 60 mulheres foram listadas, com fortuna acumulada de R$ 343,7 bilhões.
Apesar do crescimento da presença de mulheres entre os bilionários brasileiros, já que em 2024 foram 48 citadas, o número representa apenas 20% do total de nomes.
Veja as principais fortunas femininas citadas:
- Vicky Sarfati Safra – R$ 120,5 bilhões (viúva de Joseph Safra e herdeira do banco Safra)
- Cristina Junqueira – R$ 8,7 bilhões (cofundadora do Nubank)
- Lucia Maggi – R$ 6,6 bilhões (do grupo agrícola Amaggi)
- Íris Abravanel e filhas de Silvio Santos – R$ 6,4 bilhões
- Priscila Barreto Moreira Silva – R$ 2,2 bilhões (acionista do grupo Hapvida)
- Mariana Botelho Ramalho Cardoso – R$ 2,1 bilhões (executiva e diretora estatutária do BTG Pactual)