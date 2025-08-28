Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

Ranking traz Eduardo Saverin, com R$ 227 bilhões, na primeira posição como homem mais rico do Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Eduardo Saverin e filhas de Silvio em montagem sobre bilionários brasileiros
Legenda: Eduardo Saverin continua como o brasileiro com maior fortuna e lista traz Íris Abravanel, além das filhas de Silvio, pela primeira vez na lista
Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP / reprodução / Instagram

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28), o ranking Bilionários Brasileiros de 2025, reunindo 300 nomes do País com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Eduardo Saverin, um dos sócios da Meta, ocupa a primeira posição da lista, que traz também Íris Abravanel e as seis filhas de Silvio Santos pela primeira vez este ano.

Saverin, inclusive, está na posição pelo segundo ano consecutivo. Vicky Safra, herdeira do banco Safra, segue na segunda posição com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões, um crescimento de 9,4% em relação ao ano passado. 

Íris Abravanel e as filhas de Silvio Santos aparecem pela primeira vez no ranking, com R$ 6,4 bilhões, valor herdado por elas após o falecimento do apresentador e dono do SBT em agosto de 2024. 

Veja também

teaser image
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

teaser image
Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Cintia e Silvia são fruto do primeiro casamento de Silvio com Cidinha, enquanto Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata nasceram do casamento com Íris. Elas são as responsáveis pelos negócios do Grupo Silvio Santos.

Eduardo Saverin, inclusive, possui fortuna muito maior que a segunda colocada, com um crescimento de 45,5% em um ano. A fortuna teria sido impulsionada pela Meta Plataforms, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que apresentou resultados bastante positivos no quarto trimestre de 2023. 

Veja a lista dos 10 maiores patrimônios brasileiros em 2025:

  • Eduardo Saverin - Patrimônio: R$ 227 bilhões 
  • Vicky Sarfati Safra e família - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
  • Jorge Paulo Lemann - Patrimônio: R$ 88 bilhões
  • André Santos Esteves - Patrimônio: R$ 51 bilhões 
  • Fernando Roberto Moreira Salles - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões
  • Carlos Alberto da Veiga Sicupira - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões
  • Pedro Moreira Salles - Patrimônio: R$ 38 bilhões 
  • Miguel Gellert Krigsner - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões
  • Alexandre Behring da Costa - Patrimônio: R$ 31 bilhões
  • Jorge Neval Moll Filho - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões

Mais mulheres na lista

O ranking de 2025 da Forbes reúne 240 homens, cujo patrimônio somado é de R$ 1,68 trilhão. Dessa vez, 60 mulheres foram listadas, com fortuna acumulada de R$ 343,7 bilhões.

Apesar do crescimento da presença de mulheres entre os bilionários brasileiros, já que em 2024 foram 48 citadas, o número representa apenas 20% do total de nomes. 

Veja as principais fortunas femininas citadas:

  • Vicky Sarfati Safra – R$ 120,5 bilhões (viúva de Joseph Safra e herdeira do banco Safra)
  • Cristina Junqueira – R$ 8,7 bilhões (cofundadora do Nubank)
  • Lucia Maggi – R$ 6,6 bilhões (do grupo agrícola Amaggi)
  • Íris Abravanel e filhas de Silvio Santos – R$ 6,4 bilhões 
  • Priscila Barreto Moreira Silva – R$ 2,2 bilhões (acionista do grupo Hapvida)
  • Mariana Botelho Ramalho Cardoso – R$ 2,1 bilhões (executiva e diretora estatutária do BTG Pactual)

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Fachada do Aeroporto e Jeri
Igor Pires

Ceará retoma discussão sobre internacionalização do aeroporto de Jericoacoara

Igor Pires
Há 18 minutos
Egídio Serpa

Ricardo Cavalcante lança a Feira da Fiec: "Agro é pop; indústria é top"

A Feira da Indústria Fiec será realizada nos dias 9 e 10 de março de 2026, ocupará todos os espaços do Centro de Eventos e espera 80 mil visitantes

Egídio Serpa
Há 43 minutos
Eduardo Saverin e filhas de Silvio em montagem sobre bilionários brasileiros
Negócios

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

Ranking traz Eduardo Saverin, com R$ 227 bilhões, na primeira posição como homem mais rico do Brasil

Redação
Há 1 hora
Foto que contém montagem de Mário Araripe, Maria Consuelo Dias Branco e Lauro Fiúza
Victor Ximenes

Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Tradicional lista da Forbes traz 19 nomes do Ceará com fortunas superiores a R$ 1 bilhão

Victor Ximenes e Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Estudante no Academia Enem
Papo Carreira

Academia Enem tem inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (29); veja como fazer

Projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com aulão no Ginásio Paulo Sarasate

Redação
28 de Agosto de 2025
Foto que contém projeto de fachada da academia Top Up na avenida Washington Soares
Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Também haverá aberturas de lojas no Interior do Ceará

Luciano Rodrigues
28 de Agosto de 2025
Caminhões da Uniforça
Victor Ximenes

Uniforça agrega mais 4 redes de supermercados no Ceará e passa de 110 lojas

Adesão de novas lojas eleva em 10% presença da cadeia associativista no Estado

Victor Ximenes
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra CE-155 com um acesso improvisado de terra e vegetação ao redor
Ingrid Coelho

Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI

Ingrid Coelho
28 de Agosto de 2025
Imagem de várias apostas de loteria da Timemania com números e símbolos de times, destacando-se pelo seu foco em apostas esportivas e jogos de chance, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 28 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quinta-feira (28/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 18,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Fiec anuncia hoje, com detalhes, sua grande Feira da Indústria

Ela ocupará os dois pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos e terá recursos tecnológicos

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Morada Nova promove a Semana do Camarão

Carcinicultores do Vale do Jaguaribe, que antes eram agricultores, participam de três eventos simultâneos, todos de louvor ao camarão

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
Senhor apostando em loterias
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam

Redação
27 de Agosto de 2025
foto de unidade da Rede Assaí Atacadista
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa

Redação
27 de Agosto de 2025
Cartelas de Lotofácil da Independência
Negócios

Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024

No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência

Redação
27 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5995, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6811, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2815 – Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2815 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2852 de hoje, quarta-feira, 27/08; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2852 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 738 - Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 738 em 27/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 280 de hoje 27/08; prêmio é de R$ 148,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) pretende reunir 15 mil pessoas em cada dia do evento

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Foto que contém vista aérea do Porto do Pecém
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

Reunião ocorre com representantes de diversos segmentos

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Indústria da construção reduz intenção de investimento

É reflexo da alta taxa de juros que pressiona o ambiente de crédito, como revela a última sondagem feita pela CNI

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Alunas de curso de gastronomia
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação
27 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra
27 de Agosto de 2025
Imagem de um apostador da lotofácil
Negócios

Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

Prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade

Redação
27 de Agosto de 2025
Rochas ornamentais
Victor Ximenes

Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Victor Ximenes
27 de Agosto de 2025
Bandeja de morangos grandes
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas
27 de Agosto de 2025