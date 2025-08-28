Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28), o ranking Bilionários Brasileiros de 2025, reunindo 300 nomes do País com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Eduardo Saverin, um dos sócios da Meta, ocupa a primeira posição da lista, que traz também Íris Abravanel e as seis filhas de Silvio Santos pela primeira vez este ano.

Saverin, inclusive, está na posição pelo segundo ano consecutivo. Vicky Safra, herdeira do banco Safra, segue na segunda posição com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões, um crescimento de 9,4% em relação ao ano passado.

Íris Abravanel e as filhas de Silvio Santos aparecem pela primeira vez no ranking, com R$ 6,4 bilhões, valor herdado por elas após o falecimento do apresentador e dono do SBT em agosto de 2024.

Cintia e Silvia são fruto do primeiro casamento de Silvio com Cidinha, enquanto Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata nasceram do casamento com Íris. Elas são as responsáveis pelos negócios do Grupo Silvio Santos.

Eduardo Saverin, inclusive, possui fortuna muito maior que a segunda colocada, com um crescimento de 45,5% em um ano. A fortuna teria sido impulsionada pela Meta Plataforms, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que apresentou resultados bastante positivos no quarto trimestre de 2023.

Veja a lista dos 10 maiores patrimônios brasileiros em 2025:

Eduardo Saverin - Patrimônio: R$ 227 bilhões

Vicky Sarfati Safra e família - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões

Jorge Paulo Lemann - Patrimônio: R$ 88 bilhões

André Santos Esteves - Patrimônio: R$ 51 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões

Carlos Alberto da Veiga Sicupira - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões

Pedro Moreira Salles - Patrimônio: R$ 38 bilhões

Miguel Gellert Krigsner - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões

Alexandre Behring da Costa - Patrimônio: R$ 31 bilhões

Jorge Neval Moll Filho - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões

Mais mulheres na lista

O ranking de 2025 da Forbes reúne 240 homens, cujo patrimônio somado é de R$ 1,68 trilhão. Dessa vez, 60 mulheres foram listadas, com fortuna acumulada de R$ 343,7 bilhões.

Apesar do crescimento da presença de mulheres entre os bilionários brasileiros, já que em 2024 foram 48 citadas, o número representa apenas 20% do total de nomes.

Veja as principais fortunas femininas citadas: