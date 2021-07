Quem é Eduardo Saverin, brasileiro que desbancou Jorge Lemann e se tornou o mais rico do mundo

Eduardo Saverin se tornou, nesta segunda-feira (5), o brasileiro mais rico do mundo, ultrapassando o investidor Jorge Paulo Lemann. Com fortuna estimada em 19,5 bilhões de dólares, Saverin está, atualmente, listado como a 95ª pessoa mais rica do planeta. As informações são da Forbes.

De acordo com a publicação, a maior parte das riquezas do brasileiro advém de participação na empresa Facebook, rede social da qual foi fundador com Mark Zuckerberg e outros três colegas. Em razão disso, Saverin chegou a ser retratado no filme "A Rede Social" (2010), tendo sido interpretado pelo ator Andrew Garfield.

No entanto, Saverin também é responsável por outros negócios. Em 2016, o bilionário lançou o fundo de risco B Capital, ao lado de Raj Ganguly, economista não listado no ranking da revista.

O fundo de risco investe em empresas de tecnologia em estágio avançado, localizadas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Ao todo, o fundo já arrecadou quantia de 766 milhões de dólares.

Vida de Eduardo Saverin

Nascido em São Paulo em 1982, Eduardo Saverin foi criado nos EUA desde 1992. No entanto, ele renunciou à cidadania norte-americana em 2012, morando, hoje, em Singapura. Em 2020, chegou a ocupar a quarta posição dos mais ricos do país asiático, ainda conforme a Forbes.

O brasileiro se juntou a projetos de startups no território singapurense, mantendo-se no país após se apaixonar por Elaine Andriejanssen. Ele a conheceu brevemente durante a faculdade, quando frequentava a Universidade Tufts.

Na época do casamento, o cofundador do Facebook fechou o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat Four Seasons, hotel cinco estrelas com diárias de até R$ 10 mil, entre os dias 25 e 28 de junho de 2015. A celebração teve convidados dos EUA, do Brasil e da Ásia.

Fortuna

A fortuna de Jorge Lemann, agora na segunda posição do ranking dos brasileiros, é estimada em 19,4 bilhões de dólares. Na última sexta-feira (2), a projeção de Lemann era de 19,5 bilhões.

Além da nacionalidade brasileira, Saverin e Lemann estudaram na Universidade de Harvard, nos EUA. Lemann tem 81 anos, mais que o dobro da idade de Saverin, atualmente com 39 anos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios