Brasil teve 19 novos bilionários em 2024; relembre lista de nomes

O Brasil teve um aumento de 19 bilionários em 2024, segundo levantamento realizado pelo banco suíço UBS. Agora, o país tem 60 bilionários.

O número representa uma alta de 33% em relação a 2023, quando o país tinha 45 super-ricos. No mesmo período, três deixaram de ser bilionários, e outro saiu do Brasil.

O relatório “Billionaire Ambitions Report 2024" coloca o país como o segundo das Américas com mais bilionários, atrás somente dos Estados Unidos, com 835.

A lista do UBS não divulga nomes, ao contrário da Forbes.

Ao todo, a soma dos brasileiros ultrapassa R$ 943 bilhões. O montante equivale a US$ 154,9 bilhões em 2024, superior aos US$ 112,5 bilhões contabilizados no ano passado.

O levantamento mostra que Canadá e México, mesmo com menor número de bilionários em relação ao Brasil, têm maior acúmulo de riquezas: US$ 213,3 bilhões e US$ 199,7 bilhões, respectivamente.

Quem são os brasileiros mais ricos?

Neste ano, a Forbes indicou Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook, como o brasileiro mais rico da história. O empresário alcançou o recorde em agosto, com fortuna estimada em R$ 155,97 bilhões.

Veja a lista:

Eduardo Luiz Saverin: R$ 155,97 bilhões

Vicky Sarfati Safra e família: R$ 110,17 bilhões

Jorge Paulo Lemann e família: R$ 91,81 bilhões

Marcel Herrmann Telles e família: R$ 60,82 bilhões

Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 49,35 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 38,45 bilhões

Pedro Moreira Salles: R$ 36,15 bilhões

Alexandre Behring da Costa: R$ 34,82 bilhões

André Santos Esteves: R$ 32,71 bilhões

Miguel Gellert Krigsner: R$ 28,69 bilhões

Empresas de destaque

O ranking da Forbes também apontou as dez empresas brasileiras com maior rentabilidade para bilionários, considerando o número de membros que são bilionários por herança ou participação.

Neste caso, o valor dos patrimônios somados não é o principal critério.

WEG: 29 membros e R$ 95,6 bilhões

Itaúsa/Itaú Unibanco: 15 membros e R$ 167,1 bilhões

Rede D'Or: 7 membros e R$ 27,7 bilhões

Grupo Suzano: 6 membros e R$ 123,1 bilhões

Votorantim: 6 membros e R$ 93,8 bilhões

AMaggi: 5 membros e R$ 28,9 bilhões

BTG Pactual: 5 membros e R$ 54,2 bilhões

CCR: 5 membros e R$ 7,3 bilhões

AB Inbev/3G Capital: 4 membrose R$ 208,9 bilhões

Grupo Mateus: 4 membros e R$ 12,1 bilhões

Cearenses na lista de bilionários

A lista também trouxe 9 nomes do Ceará na edição de 2024, oito a menos do que a de 2023. Saiba quem são: