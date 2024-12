Empreendedores aproveitam festas de fim de ano e aumentam faturamento em até 60%

Os últimos meses do ano, marcados pelas férias, festas e confraternizações, podem representar um período de descanso e lazer. Mas para alguns empreendedores, a época traz uma oportunidade de crescer o faturamento com muito trabalho.

Uma das cearenses que aumenta o fluxo de trabalho no período é Cleuda Barros Viana, de 57 anos. Ela administra uma floricultura e assume uma nova função nas vésperas do Natal: a decoração de árvores e ambientes natalinos.

Na temporada de 2024, iniciada em outubro, Cleuda realizou a montagem 45 árvores, faturando mais de R$ 12 mil. O valor dos serviços varia entre R$ 280 e R$ 400, a depender do tamanho da árvore e da decoração desejada.

“Eu indico a quantidade de adereços necessária para o tamanho, monto da árvore, faço caminho de mesa, guirlanda e arranjos. Em janeiro, faço também a desmontagem. Vou à casa do cliente e guardo tudo”, explica.

Cleuda realiza o serviço há quinze anos e compartilha o negócio com a irmã e duas sobrinhas. O boom no orçamento é importante para os planos da família. “É o meu décimo, eu ganho essa reserva todo ano. Tenho condições de comprar uma lembrança para os outros, de melhorar a vida da família, com meus filhos e meus netos que estão chegando agora”, afirma.

Como não há Natal sem o bom velhinho, Pedro Braga, aposentado que interpreta o Papai Noel há seis anos, também aproveita o período para fechar muitos trabalhos.

Ele deve finalizar dezembro com 25 eventos realizados, entre aparições em creches, condomínios, empresas e praças. Mas os trabalhos começam ainda em outubro, com as primeiras gravações natalinas.

“Eu comecei como Papai Noel no meu trabalho, na Receita Federal, na creche de lá. Eu fiz e gostei. Aí me aposentei, deixei a barba crescer, e aqui estou”, explicou.

Com os trabalhos de Papai Noel, Pedro consegue mais que dobrar a sua renda - dinheiro importante para manter as contas dias, custear tratamentos médicos e até viagens.

É cansativo, mas muito gratificante. Eu amo ver as crianças alegres. E, depois que eu virei Papai Noel, é que eu gosto mais de criança. Impressionante. Pedro Braga Aposentado e intérprete do papai noel

VENDAS AUMENTAM EM MAIS DE 60%

O setor de alimentos e eventos também tem forte movimentação com festas e confraternizações de fim de ano. Karla Farias Oliveira vende pratos salgados e doces sob encomenda espera crescer suas vendas em 60% no período.

Entre as delícias artesanais feitas pela empreendedora, estão diversas opções para vegetarianos e veganos, que não consomem os populares chester e peru.

“É um mercado em crescimento e, no quesito sabor, não fica atrás das opções ditas tradicionais. O público procura opções para compartilhar, que sejam bem recebidas por todos, seja qual for a dieta e o gosto”, aponta.

Entre os produtos mais vendidos, estão focaccias de tomate-cereja, pesto e parmesão de castanha e cheesecake de frutas vermelhas. “Espero vender 30 unidades de focaccia a mais neste mês. Tendo em vista que é um micro-negócio feito só por uma pessoa, eu não consigo atender um volume enorme de vendas”, aponta.

A operação do Espaço Hibisco, buffet no bairro José de Alencar e com atuação a domicílio, também cresce no período do Natal. Desde 2019, a empresa oferece ceias natalinas a encomenda.

Neste ano, cerca de 65 clientes devem receber o jantar natalino, explica Mariana Medeiros, chef responsável pelo cardápio. O último mês do ano também tem aumento de reservas no espaço, com mais de 40 eventos contratados.

“Essa época de fim de ano é uma época que conseguirmos aumentar o nosso fluxo de caixa, para conseguir suprir os primeiros meses do próximo ano, que são meses onde realmente tem uma menor quantidade de eventos”, explica.

O buffet começou a operar em 2014 como uma empresa familiar e, durante o processo de expansão, precisou contratar novos profissionais. No fim de ano, prestadores de serviço terceirizados somam a equipe.

"Com esse maior aumento de procura nesse período, conseguimos, sim, proporcionar aos nossos funcionários e para a família deles um Natal mais repleto. São dias em que eles se dedicam mais ao trabalho e, sem dúvidas, têm recompensa", celebra.

EXPANSÃO DA OPERAÇÃO PRECISA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

Para aproveitar a chance de expandir os negócios e aumentar os lucros, os empreendedores dos setores de alimentação e eventos devem se planejar com antecedência, treinando a equipe para lidar com a alta demanda.

“É importante prever a demanda, organizando os estoques e definindo um cronograma de trabalho para a equipe. Estabelecer parcerias com fornecedores confiáveis também é crucial para garantir que todos os insumos e serviços necessários estejam disponíveis”, explica Azuri Nojosa, especialista em atendimento empresarial do Sebrae.

Para atrair mais clientes, especialista indica diversificar o cardápio e os tipos de eventos atendidos e investir em campanhas de marketing específicas para o período de festas.

A consolidação de um caixa de reserva nesta época é importante para enfrentar períodos de menor demanda e de imprevistos, além de investir em melhorias no negócio.

“Após o período de festas, é importante coletar feedback dos clientes e da equipe para identificar áreas de melhoria, ajustando as operações para futuras oportunidades”, orienta Azuri Nojosa.

Os micro e pequenos devem se formalizar para aumentar a credibilidade diante clientes e fornecedores e acessar linhas de crédito e incentivos fiscais, explica o especialista.

“Para garantir uma boa gestão, é essencial fazer um planejamento financeiro detalhado, considerar a contratação de consultorias financeira e de Planejamento Estratégico, e revisar processos internos para melhorar a eficiência e a produtividade”.