Plano de saúde Best Senior conquista mais de mil beneficiários em menos de um ano

Com menos de um ano de atuação no mercado cearense, o plano de saúde Best Senior, voltando para o público acima dos 44 anos, já conta com mais de mil beneficiários no estado.

Por meio de uma operação sem coparticipação nos procedimentos e exames disponíveis, o plano de saúde Best Senior traz uma proposta de não trazer surpresas indesejadas nas contas dos beneficiários.

Uma das novidades do plano foi o início da atuação também no município de Caucaia, além de Fortaleza. A iniciativa está sendo feita em parceria com a Rede Oto de hospitais, integrante do Grupo Kora, o que ampliou o acesso aos serviços e infraestrutura de ponta.

Como forma de celebrar o crescimento no número de beneficiários, o plano de saúde Best Senior está com uma promoção especial neste mês de dezembro. Os preços para novos clientes estão a partir de R$ 503,92 (para a faixa etária de 44 a 48 anos), incluindo acomodação em enfermaria.

Os beneficiários do plano de saúde Best Senior podem escolher entre unidades hospitalares como o Oto Aldeota (antigo Otoclínica), Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul e Oto Caucaia.

Juntas, as unidades oferecem uma estrutura com mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos e 211 UTIs, além de prontos-socorros que operam 24 horas, garantindo atendimento rápido e eficaz.

Serviço

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Registro na ANS: nº 42176-6

Instagram: @bestseniorfortaleza

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1940 - Aldeota, Fortaleza-CE