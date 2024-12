Enel inaugura subestação de R$ 38 milhões no Vale do Jaguaribe

Boa notícia! O Ceará tem mais uma subestação de energia elétrica na região do Vale do Jaguaribe. O novo equipamento da Enel Distribuição Ceará absorveu investimento de R$ 38 milhões e passa, agora, a atender mais de 20 mil pessoas residentes na sede municipal e nos distritos de Iracema, Ererê e Potiretama.

A subestação entrou em operação nesta semana.

O equipamento, completamente automatizado, tem capacidade instalada de 16 MVA e conta com três alimentadores.

“Essa obra vai melhorar a qualidade do fornecimento e os níveis de tensão na região jaguaribana, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e social”, como explica o responsável pelo setor de Alta Tensão da Enel, Francisco Queiroz.

Ele acrescentou que “a companhia investe na melhoria do fornecimento de energia, contribuindo para dar mais confiabilidade e segurança ao fornecimento de energia na região do Vale do Jaguaribe”.