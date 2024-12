Empresários aprovam Max Quintino no comando do Pecém

Está confirmada a informação que esta coluna divulgou há dois dias: o atual chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Max Quintino, será o novo presidente da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a CIPP S/A, empresa de economia mista que tem como sócio controlador o governo do Ceará e como sócio minoritário a Autoridade do Porto de Roterdã.

A decisão do governador Elmano de Freitas causou surpresa no meio político, mas não no meio empresarial. Uma fonte do setor industrial confidenciou à coluna que Max Quintino tem as credenciais exigidas para comandar o Pecém e tudo o que encerra esse complexo, incluindo a sua Zona de Processamento para Exportações, a ZPE do Ceará.

Entre empresários dos setores de serviços e da agropecuária a coluna recolheu, também, boas opiniões e comentários sobre Max Quintino, que será substituído na Casa Civil pelo jornalista Chagas Vieira. Ambos assumirão suas posições na próxima segunda-feira

Com essas e mais algumas mudanças na sua equipe de auxiliares diretos, o governador Elmano de Freitas prepara-se para os dois últimos anos do seu atual mandato.

Não se sabe, ainda, se Hugo Figueiredo será aproveitado em outra posição do governo estadual.

Especula-se que o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, também poderá deixar o cargo, retornando ao seu mandato de deputado estadual. Salmito tem reclamado, em conversas entre amigos, sobre a falta de verbas para a SDE.