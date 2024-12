Salmito diz que Elmano liberou todos os recursos para a SDE

Palavras do secretário do secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, Salmito Filho, posicionando-se sobre matéria aqui divulgada hoje, sexta-feira, 20, com base em informações de fontes desta coluna lovcalizadas na área política:

“Nunca faltaram recursos para os projetos e programas em execução pela SDE. Quem disse o contrário faltou com a verdade”.

O secretário confirmou que está pretendendo mesmo retomar seu mandato de deputado estadual, mas qualquer decisão a respeito só será tomada após uma conversa pessoal com o governador Elmano de Freitas, de quem é amigo e fiel auxiliar.

Salmito Filho salientou que o governador, desde sua posse na SDE, vem recebendo especial atenção do governo, e prova disto tem sido a liberação de todos os recursos solicitados pela pasta, cuja atuação envolve as diferentes áreas da economia – indústria, comércio e agropecuária.

Ele lembrou à coluna que em cada uma dessas áreas – “e também no Complexo Industrial e Portuário do Pecém e na Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará)” – o cronograma financeiro está em dia graças às liberações autorizadas pelo governador Elmano de Freitas.