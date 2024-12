Grupo Illa inaugura barraca na Praia do Futuro inspirada em Ibiza e clubes internacionais; veja fotos

Com investimento de R$ 5 milhões, o Grupo Illa e a Vybbe (do ramo da música e eventos) vai inaugurar um beach club (clube de praia) na Praia do Futuro no dia 30 deste mês. O empreendimento, que tem como inspiração os estabelecimentos de Ibiza (Espanha), vai gerar cerca de 100 empregos.

O Cala Playa Brasil terá capacidade para 350 pessoas. Além do espaço de mesas e cadeiras, haverá áreas dedicadas à música ao vivo e um espaço destinado aos praticantes de kitesurf.

Foto: Divulgação/Cala Playa Brasil

Cardápio

O cardápio do Cala Playa Brasil tem a proposta de unir culinária brasileira e a cozinha ibérica com o toque do regionalismo cearense. "Nosso objetivo é oferecer uma experiência gastronômica que combine o frescor da culinária ibérica e o tempero da comida brasileira com o toque sofisticado dos insumos cearenses", explica Zuellington Lemos, sócio do Grupo Illa.

Alta estação

Com a inauguração na última semana de dezembro, a ideia é que o empreendimento possa "surfar" na alta temporada 2024/2025. Previsão divulgada no início do mês pela Secretaria do Turismo do Ceará aponta que o período deve movimentar cerca de R$ 6 bilhões na economia cearense.

Além disso, a previsão é de que a ocupação hoteleira no Ceará ultrapasse a média 80%. O Aeroporto Internacional de Fortaleza deve ser o principal portão de entrada para o Estado.