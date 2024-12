Diagonal entregará mais 5 superprédios de luxo em Fortaleza com apartamentos que custam até R$ 17 milhões

Uma das principais construtoras do Nordeste quando o assunto é superprédios, a Diagonal tem pelo menos cinco desses empreendimentos de luxo para entregar em Fortaleza nos próximos anos, de acordo com o fundador da empresa, João Fiúza. São eles: Ivens Monumental, Edge, Epic, Diagonal by Pininfarina e o Q Tower, que deve ser lançado em 2025.

Ivens Monumental

Considerado emblemático pela Diagonal e classificado por João Fiúza como “o mais luxuoso prédio de Fortaleza”, o Ivens Monumental homenageia o grande nome do Grupo M. Dias Branco, Ivens de Sá Dias Branco.

Com apartamentos que variam de 650 m² a 680 m³, é um empreendimento com oito vagas de garagem, pé direito de 3,5 metros, heliponto, quatro níveis de subsolo e três de sobressolo. Ao todo, são mais de 50 andares. “É um dos prédios mais luxuosos do Brasil, eu diria. Um empreendimento desses estaria muito bem em qualquer lugar”.

Os apartamentos estão sendo anunciados em sites de imobiliárias por cerca de R$ 17 milhões. A previsão de entrega é 2026.

Diagonal by Pininfarina

Também na Avenida Beira Mar, o Diagonal by Pininfarina é assinado pelo escritório Pininfarina, do design da Ferrari. O projeto, segundo Fiúza, foi concebido na época da pandemia e envolveu três escritórios. “Um empreendimento que marcou os 40 anos da Diagonal, lançado há três anos”.

Com 53 pavimentos, o condomínio de luxo conta com seis vagas de garagem por apartamento e quatro suítes. São 425 m² de área privativa e os imóveis estão sendo anunciados por cerca de R$ 8,4 milhões.

A previsão de entrega é 2026.

Edge

O Edge conta com apartamentos de 362 m² e cinco vagas de garagem por apartamento. Localizado na Avenida Antônio Justa, no Meireles, o empreendimento fica de frente para a praia, mais especificamente em frente ao Píer do Náutico.

Legenda: Localizado na Avenida Antônio Justa, no Meireles, o empreendimento fica de frente para a praia, mais especificamente em frente ao Píer do Náutico Foto: Divulgação/Diagonal

O condomínio de uma torre conta com diferenciais como tomada para carro elétrico, heiponto e skydrive, que é um elevador para carros que permite ao morador sair do veículo de frente para o apartamento. Um imóvel nesse prédio custa cerca de R$ 5,7 milhões. A previsão de entrega é 2026.

Epic Condominium

O empreendimento fica atrás do Ideal Clube e foi eleito, em 2022, como o melhor projeto arquitetônico pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

São 50 andares, apartamentos de 400 m², quatro suítes e cinco vagas de garagem. Os apartamentos no Epic tem sido anunciados por cerca de R$ 7 milhões. A entrega é prevista para 2025.

Q Tower

Em parceria com a Quepar, o Q Tower ficará próximo ao restaurante Coco Bambu, em frente ao Illa Mare. O empreendimento ocupará um terreno de 3.600 m², terá 149 apartamentos distribuídos em três torres geminadas e independentes, 53 andares e um Valor Geral de Vendas (VGV) próximo de 700 milhões.

Com lançamento previsto para 2025, as obras devem iniciar em 2026. Serão três apartamentos por andar, mas com elevadores privativos na área social. De acordo com João Fiúza, o empreendimento contará com uma planta de 220 m², algo que era muito solicitado pelos consumidores desse tipo de produto, já que boa parte dos apartamentos na Avenida Beira Mar contam com mais de 300 m².

Cada unidade vai custar em torno de R$ 4,8 milhões. “Estamos com um bom nível de reservas, está próximo de 30% reservado”, detalha Fiúza.

“Com o Q Tower, a Diagonal passa a ser a empresa que mais construiu na linha da Avenida Beira Mar. Será o nosso décimo-quinto prédio, de quase 200 edifícios que fizemos ao longo desses anos, 15 são naquela linha da praia”, pontua João Fiúza, que completou 43 anos na última quarta-feira (11).

Superprédios: como surgiram

A existência de prédios mais altos em Fortaleza foi possibilitada pela Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, sancionada inicialmente em 2015 e regulamentada pela Lei nº 0333, de 14 de setembro de 2022 e Lei nº 0343 de 22 de dezembro de 2022.

A lei possibilita que empreendimentos imobiliários ultrapassem a altura máxima permitida anteriormente pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), desde que haja uma contrapartida financeira para a Prefeitura. Os recursos arrecadados são direcionados para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) e são investidos em melhorias sociais e urbanas.