Mais da metade da população do Ceará não tem máquina de lavar, aponta IBGE

A máquina de lavar roupas é um eletrodoméstico presente na casa de apenas quatro em cada 10 cearenses (45,1%), conforme a "Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2024", divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, com dados de 2023, mostra também que o Ceará possui a segunda maior proporção de pessoas com máquina de lavar entre os estados nordestinos, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, onde 51,7% dos habitantes contam com o eletrodoméstico. O estado nordestino com a menor proporção de pessoas com máquina de lavar é o Piauí (34,8%).

Veja também Ingrid Coelho Transnordestina deve transportar lítio produzido no Ceará; mineral será exportado para China e Índia Ingrid Coelho Empresa com parque eólico em construção no Ceará deve pedir recuperação judicial, diz jornal

O dado é ligeiramente menor que o percentual de cearenses com máquina de lavar em casa divulgados na síntese do ano passado, com números de 2022. Na ocasião, o percentual era de 46,5%.

Considerando apenas a Capital cearense, o percentual de pessoas com máquina de lavar em casa salta para 68,2%, conforme o IBGE. Na região metropolitana, é de 62%. No Nordeste, a proporção é de 41%.

Crédito difícil e pouco recurso

Na avaliação do presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, o fato de menos da metade dos cearenses possuir máquina de lavar pode ser reflexo da pobreza no Estado, "onde boa parte das pessoas depende de auxílio governamental e o pouco que se tem dá apenas para manter a subsistência".

Olhando para o Nordeste, de modo geral, estamos em uma região onde mais da metade da população recebe auxílio e isso não dá condições suficientes para aquisição de bens, como a compra de um eletrodoméstico Wandemberg Almeida Presidente do Corecon-CE

Além disso, ele destaca os elevados índices de inadimplência no Ceará, que dificultam ainda mais o acesso a esse tipo de bem. "A pessoa tem uma renda menor e não consegue ter crédito para realizar novas compras. E temos uma taxa de juros elevada que compromete ainda mais a renda do trabalhador brasileiro".

"O orçamento do trabalhador vai ficando muito restrito, sendo direcionado à alimentação, aluguel, energia. Ele deixa de comprar bens porque prioriza o que é fundamental para a sobrevivência", reforça Almeida.

Brasil

Em todo o País, sete em cada 10 habitantes possuem máquina de lavar em casa. No recorte de cor ou raça, a proporção de brancos com o eletrodoméstico em casa é de oito em cada dez (82,9%), enquanto entre pretos e pardos a proporção é de seis em cada dez.

Quanto à faixa etária, a maioria dos que possuem máquina de lavar em casa são maiores de 30 anos: 7 em cada dez. Entre os que possuem 29 anos ou menos, a proporção é de seis em cada dez habitantes do Brasil.

O cenário também muda consideravelmente quando há o recorte entre residência urbana ou rural no Brasil. Entre os que moram na zona urbana, 75,4% possuem máquina de lavar em casa, enquanto na zona rural esse dado despenca para 39,5%.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil