Empresa com parque eólico em construção no Ceará deve pedir recuperação judicial, diz jornal

A empresa do setor energético 2W, que tem um parque eólico no Ceará, caminha para um pedido de recuperação judicial. Conforme apuração do Valor, a situação resulta de um conflito com parte dos credores do negócio.

Em junho, a 2W anunciou que até o fim deste ano seria inaugurado no Ceará o Complexo Eólico Kairós Wind, localizado no município de Icapuí, com 58 aerogeradores e capacidade instalada de aproximadamente 261 MW. A previsão era atender 670 mil residências com a produção de energia do complexo eólico.

Ainda segundo o Valor, inicialmente a 2W pretendia alcançar uma recuperação extrajudicial, o que exige um acordo com os credores de debêntures. Esses credores detêm, atualmente, cerca de R$ 600 milhões do total de R$ 1,1 bilhão em dívidas atualizadas.

Esta coluna procurou a 2W para informações sobre como o Ceará deve ser impactado pela situação e aguarda retorno.

