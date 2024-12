Quem ganhou o Masterchef Confeitaria? Veja como foi a final do reality show

O confeiteiro Cesar Yukio ganhou o Masterchef Confeitaria na noite dessa quinta-feira (19). Ele era o preferido para vencer o reality show, conforme os leitores que votaram na enquete do Diário do Nordeste. Na final do programa, o competidor apresentou três sobremesas inspiradas em ingredientes da culinária asiática, como missô, yuzu e wasabi.

"Não consigo conter a minha emoção. Não consigo expressar em palavras o que eu estou sentindo, porque foi uma trajetória muito dura até conseguir ganhar o programa. [...] Saio com um sentimento de dever cumprido, porque fiz amizades aqui dentro, aprendi muito e ensinei muito", declarou ao portal da Band.

Veja também Zoeira Quem é o vencedor de A Fazenda 16? Veja como foi final do reality show Zoeira Atriz Cate Blanchett visita cidades afetadas pela enchente no RS como representante de agência da ONU

Com o resultado, Luísa Jungblut foi a vice-campeã. Nas seis horas de provas final, os dois competidores tiveram que preparar um menu de sobremesas com três etapas: um prato com massa folhada, outro com a técnica de açúcar soprado e um terceiro com decoração de chocolate. O desempenho de Cesar foi melhor avaliado pelos jurados.

"Mostrei o que podia, com as condições que podia, e fui 100% eu mesma. Não tive medo de ser quem sou, e fiz isso de maneira genuína e honesta", analisou a confeiteira.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Trajetória e ancestralidade

Desde o início da jornada no reality show, Cesar se manteve fiel às raízes japonesas ao incluir o sabor umami nas sobremesas.

"Como descendente de japonês no Brasil, eu não sou brasileiro para quem mora aqui. Mas, quando vou para o Japão, sou estrangeiro. Essa crise de identidade sempre me pegou, mas quando resolvi aceitar as minhas origens e passar isso para a confeitaria, mudou minha vida."

O que fará com prêmio

Além do troféu de vencedor da primeira temporada da atração, o cozinheiro também ganhou R$ 300 mil, além de um conjunto de panelas, R$ 50 mil em produtos e uma cozinha equipada.

Ao portal da Band, ele disse que ainda não sabe o que fará com o dinheiro do prêmio. Uma das possibilidades citadas fora deixar o valor rendendo. Segundo Cesar, a principal gratificação conquistada na competição foi a confirmação de que conseguiu se superar.