Atriz Cate Blanchett visita cidades afetadas pela enchente no RS como representante de agência da ONU

A atriz australiana Cate Blanchett, de 55 anos, visitou cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul entre segunda (16) e quarta-feira (18). Ela veio como representante da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da qual é Embaixadora da Boa Vontade. Conforme o g1, ela já voltou ao Reino Unido.

Durante a estadia no Brasil, foi para Porto Alegre, Taquari e Cruzeiro do Sul. A Ancur detalhou que a atriz participou de encontros com refugiados ambientais e brasileiros impactados pelas inundações, que ocorreram em maio deste ano.

Legenda: Cate participou como representante da Agência da ONU para Refugiados (Acnur) Foto: Divulgação/Acnur/Hector Perez

Além disso, Cate também conversou com líderes comunitários e visitou iniciativas com foco em apoio à população atingida.

Visitas no Rio Grande do Sul

No RS, Cate se reuniu com o governador Eduardo Leite, buscando "enfatizar preocupações quanto aos efeitos das mudanças climáticas", conforme detalhou a Acnur.

Em Porto Alegre, visitou um dos bairros que a maioria das casas ficou debaixo d'água, o Sarandi. Nele, conversou com Johanna Moya, uma venezuelana que mora no bairro, trabalha com reciclagem e teve a casa destruída.

Já no Vale do Taquari, visitou Taquari e Cruzeiro do Sul, municípios diretamente afetados pela tragédia ambiental.