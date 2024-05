Veja antes e depois de municípios do Rio Grande do Sul após serem inundados por enchentes

Imagens áreas, capturadas por satélites, mostram o antes e depois de como o desastre climático registrado no Rio Grande do Sul alterou a paisagem de diversos municípios gaúchos. As chuvas intensas provocaram enchentes e deixaram centena de mortos e de desaparecidos, além de feridos e de desalojados.

Os arquivos exibem como a capital Porto Alegre teve parte do território inundado pelo rio Guaíba. As expansões das águas do rio Taquari sobre o município homônimo e por também Roca Sales, além do avanço do rio Jauí, são revelados pelos registros, feitos nesta semana.

Veja também País O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Entenda o desastre climático que já matou 100 pessoas País Cavalo que se afogava é resgatado em Canoas, mesma cidade onde outro animal foi flagrado ilhado Ceará Bombeiros do Ceará embarcam em avião da FAB para ajudar vítimas de desastre climático no RS

Veja antes e depois

Legenda: Imagem mostra o avanço do rio Guaiba pelas ruas da capital gaúcha Foto: Planet Labs PBC/AFP

Legenda: Em Porto Alegre, o aeroporto suspendeu o funcionamento devido ao desastre climático Foto: Planet Labs PBC/AFP

Legenda: Orla da capital foi inundada por enchente Foto: Planet Labs PBC/AFP

Legenda: Águas do rio Jauí avançaram sobre a encosta Foto: Satellite image ©2024 Maxar Technologies/AFP

Legenda: Municípios como Taquari e Roca Sales, localizados ao longo do rio Taquari, foram afetados por enchente Foto: Planet Labs PBC/AFP