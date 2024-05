Bombeiros do Ceará embarcam em avião da FAB para ajudar vítimas de desastre climático no RS

Um grupo com 12 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) embarcou em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (9), para auxiliar no desastre climático registrado no Rio Grande do Sul, que já deixou pelo menos 100 mortos e 120 desaparecidos. Além dos militares, ainda foram enviados cães e equipamentos para ajudar nos resgates.

A equipe viaja a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que partiu do Aeroporto Internacional Pinto Martins, no início desta manhã, com destino ao município de Canoas, na Região Metropolitana Porto Alegre, capital gaúcha.

Além dos 12 bombeiros e dois cães também foram enviados embarcações, viaturas e equipamentos. A corporação não detalhou a quantidade de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no grupo há especialistas de diversas áreas de atuação, como mergulhadores, guarda-vidas, busca e resgate com cães e em estruturas colapsadas. A comitiva somará esforços com os bombeiros de todo o país que atuam no apoio às vítimas das enchentes históricas que assolam o Rio Grande do Sul.

O envio dos agentes é uma iniciativa do Governo do Ceará, que também atua para doar água ao estado gaúcho, além de arrecadar doações. O Estado também mandou uma equipe com aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o local.

TRAGÉDIA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul há quase duas semanas sofre as consequências de fortes chuvas. Com várias cidades alagadas, foram registrados 100 mortos e 120 desaparecimentos. Além disso, quase 160 mil pessoas estão fora de casa, em abrigos ou casas de familiares e amigos, e mais de 370 necessitam de cuidados médicos.

As rodovias estaduais estão bloqueadas total ou parcialmente em 95 trechos. Além disso, hospitais de campanha foram levantados pelo Governo Federal para ajudar os feridos e desabrigados em pelo menos três cidades mais afetadas: Estrela, Canoas e São Leopoldo.