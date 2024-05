Saiba como participar de campanha de arrecadação do Governo do Ceará para vítimas de enchentes no RS

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quarta-feira (8), a campanha Força Solidária Rio Grande do Sul, uma ação para ajudar a população que enfrenta a tragédia das enchentes no estado. Segundo anúncio do parlamentar nas redes sociais, o objetivo é receber e enviar doações, com prioridade a alimentos não perecíveis e enlatados, água potável, kits de higiene pessoal e de cama, mesa e banho.

A capital Fortaleza e 18 municípios do Interior serão pontos de coleta dos mantimentos, que chegarão ao Rio Grande do Sul por meio de uma parceria com as companhias aéreas Latam, Gol e Azul.

Veja também Ceará Moradores de Fortaleza reúnem doações para apoiar vítimas das enchentes no RS; saiba como ajudar País Saiba como ajudar via Pix as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul País Como ser voluntário no Rio Grande do Sul: veja onde se cadastrar

O Governo do Ceará ainda informou que está enviando 66 toneladas de alimentos, 10 mil litros de água potável, equipe e o helicóptero da Ciopaer/SSPDS para resgate das vítimas, além de equipe dos Bombeiros com 12 profissionais, dois cães, barcos e viaturas.

A campanha reforça que os produtos prioritários para doação são:

Alimentos não perecíveis e enlatados

Água potável

Kits de higiene pessoal

Kit cama, mesa e banho

Os locais para doação em Fortaleza são:

Batalhão do Corpo de Bombeiros: Rua Oto de Alencar, 215. Jacarecanga

Centro Integrado de Segurança Pública (CISP): Avenida Aguanambi, 2600

Além de Fortaleza, quartéis do Corpo de Bombeiros também são pontos de doação nos seguintes municípios:

Maracanaú

Horizonte

Caucaia

São Gonçalo do Amarante

Aracati

Sobral

Canindé

Itapipoca

Ipueiras

Iguatu

Crateús

Tauá

Juazeiro do Norte

Crato

Quixadá

Quixeramobim

Limoeiro do Norte

Baturité

Elmano de Freitas pediu a participação do povo cearense para arrecadar o maior número de doações para a região Sul do país. "Conto com a solidariedade de todos. É hora de nos unirmos para ajudar os nossos irmãos gaúchos. O envio desses mantimentos é de fundamental importância para superar esses problemas. Doe o que você puder", disse o governador.

Pontos de coleta para doações no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) lançou, nesta quarta-feira (8), campanha de arrecadação de doações para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Casa irá receber alimentos não perecíveis, água, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros gêneros.

As doações poderão ser feitas a partir desta quarta até o dia 17 de maio, na sede da Assembleia, no Anexo 3, e na sede da Associação dos Servidores da Alece (Assalce). O transporte dos itens para ajudar desabrigados pelas fortes chuvas que atingem a região será feito pela Cruz Vermelha e Defesa Civil do Ceará.

Os interessados em ajudar a população gaúcha podem deixar as doações nos seguintes locais: