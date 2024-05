Saiba como ajudar via Pix as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul enfrenta há dias uma enchente provocada por fortes chuvas na região, que já deixou 83 mortos, 111 desaparecidos, 291 feridos, 129,2 mil desalojados e mais de 360 municípios afetados, segundo dados divulgados pela Defesa do Civil do Estado nesta segunda-feira (6). Em meio a tragédia, organizações e pessoas iniciaram campanhas de arrecadação de fundos para as vítimas.

No entanto, é necessário estar atento aos canais oficiais ou compartilhados por entidades responsáveis para evitar golpes. O Diário do Nordeste reuniu plataformas confiáveis e que aceitam o Pix, método de pagamento instantâneo.

Antes de realizar o pagamento, os doadores devem conferir se utilizaram a chave Pix correta para evitar que o dinheiro caia em contas erradas. Confira abaixo campanhas disponíveis.

A Maior Campanha Solidária do RS

A mobilização chamada de "A Maior Campanha Solidária do RS" é realizada pelo Instituto Vakinha, pelo programa de rádio Pretinho Básico e pelo influenciador Badin Colono. A campanha é destinada para arrecadar fundos para ajudar famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais que sofreram com as chuvas fortes.

As doações são feitas através da plataforma Vakinha, com valor mínimo de R$ 25. Também é possível doar através da chave pix.

Chave Pix: enchentes@vakinha.com.br

Site: vakinha.com.br/4712837

SOS Rio Grande do Sul

O governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) está promovendo uma campanha para receber doações em valores para auxiliar vítimas das enchentes. A contribuição é feita através de uma chave Pix (CNPJ) criada pelo próprio governo do RS.

Todo o processo passará por auditoria. A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que está apoiado a campanha e afirma que doar para a campanha "garante a segurança de que os valores destinados chegarão em um canal oficial".

Chave Pix: 92.958.800/0001-38 (CNPJ)

Banco: Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Comunicação e a Central Única das Favelas (Cufa)

A Central Única das Favelas (CUFA) está liderando uma mobilização para auxiliar as vítimas da enchente, através da arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, remédios água, roupas, calçados e cobertores.

As contribuições podem ser realizada em sedes da CUFA, postos de entregas da GOLLOG e doações pelo PIX. A instituição também planeja ajudar na reestruturação das casas afetadas pela enchente.

Chave Pix: doacoes@cufa.org.br