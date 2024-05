Whindersson Nunes anuncia show solidário em Fortaleza pelo Rio Grande do Sul

O humorista Whindersson Nunes anunciou nesta quinta-feira (6) que realizará um show de humor em Fortaleza para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi compartilhada pelo piauiense através do X (antigo Twitter).

Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação acontecerá no dia 25 de maio no estádio Presidente Vargas. O local tem capacidade para 20,6 mil pessoas. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve, segundo Whindersson.

Veja também País Imagens mostram como ficou Rio Grande do Sul após enchentes devido às grandes chuvas País Jovem encontra pai desaparecido por três dias em Porto Alegre: 'Ficou bebendo água'

No dia 4 de maio, o humorista havia pedido ao time Vasco da Gama para ceder o Estádio São Januário para o show. “Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama? Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?”, publicou Whindersson na rede social X.

O time carioca respondeu positivamente o humorista. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes". O piauiense ainda não informou se realizará a apresentação em outros estádios para além de Fortaleza.

SITUAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul sofre há dias as consequências de uma enchente provocada por fortes chuvas na região. Segundo acompanhamento feito pela Defesa do Civil do Estado, até as 12 horas desta segunda-feira (6), foram contabilizados 83 mortos, 111 desaparecidos, 291 feridos, 129,2 mil desalojados e mais de 360 municípios afetados.

Devido à situação, ruas do centro histórico de Porto Alegre ficaram inundadas, além dos centros de treinamento dos times Internacional e Grêmio. Com várias áreas alagadas, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de ser fechado na última sexta-feira (3) e está com as operações suspensas por tempo indeterminado.