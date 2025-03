Avião agrícola cai e piloto morre em fazenda no interior de São Paulo

Um avião agrícola caiu em uma fazenda entre as cidades de Guaíra e Miguelópolis, no Interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo informações confirmadas pela empresa responsável pelo avião, o piloto que estava na aeronave morreu no local.

Em nota oficial, a Precisão Aeroagrícola, que realiza atividades na área, confirmou que o piloto foi identificado como Josias Pereira Lemes, de 52 anos.

Na nota, a empresa ressaltou que Josias possuía todos os certificados para a operação em dia, assim como o avião em questão tinha documentação regular e passava por manutenção frequente.

As causas do acidente, agora, devem ser investigadas pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4). Até o momento, o motivo do acidente ainda não foi divulgado.

"Destaca-se a qualidade de um profissional experiente e querido por todos na sua empresa, sua partida deixa um vácuo impossível de ser preenchidos em seus círculos de amigos e colegas", aponta o comunicado da empresa.

Ao fim da nota, a empresa afirma que está dando suporte à família da vítima.