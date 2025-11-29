Diário do Nordeste
Jovem de 19 anos é presa suspeita de envenenar a própria mãe

A Suspeita teria agido com o pai, as investigações apontam que os dois fizeram testes em galinhas para ver a eficácia do veneno

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Na imagem, um homem usando a farda da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de costas para câmera
Legenda: Pai e filha tentaram envenenar a vítima duas vezes.
Foto: Polícia Civil RJ

Uma jovem de 19 anos foi presa por suspeita de tentar matar a própria mãe, com chumbinho, no Rio de Janeiro. Rebeca Tavares foi detida em São Gonçalo (RJ), na última sexta-feira (28).

Rebeca teria agido com o pai, Marcos Almeida. Os dois tentaram envenenar a vítima duas vezes.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para efetuar a prisão preventiva da dupla, mas Marcos fugiu e continua foragido. O motivo do crime seria o prêmio de um seguro de vida feito pela vítima em nome dos filhos.

Presa um dia antes do aniversário, Rebeca foi encontrada no bairro Raul Veiga. A primeira tentativa de envenenamento teria acontecido no dia 12 de outubro, mas sem êxito.

Como aconteceu?

As investigações da Polícia Civil apontam que, no dia 12 de outubro, pai e filha fizeram a primeira tentativa. Os dois misturaram chumbinho em um cachorro-quente e deram à vítima, que foi hospitalizada, mas recebeu alta em seguida.

Com a tentativa falha, Marcos e Rebeca tentaram novamente, desta vez, colocaram o veneno em uma cápsula de um remédio da vítima. A mãe de Rebeca ficou internada em uma unidade de saúde, mas sobreviveu de novo.

Tentando incriminar apenas o pai, Rebeca contou à polícia que não havia participado do crime e que só ficou sabendo porque Marcos teria contado a ela. Investigadores, no entanto, encontraram provas concretas da participação de Rebeca nos envenenamentos.

Motivação do crime

Antes de realmente tentarem o envenenamento, os dois teriam feito testes em galinhas, para confirmar o efeito do chumbinho. Elas morreram logo após comerem.

O que teria motivado o crime seria um seguro de vida que a vítima havia contratado, onde Rebeca e seu irmão mais novo seriam os beneficiados. Até o momento não há indícios da participação do irmão da jovem no crime.

