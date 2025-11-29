Menino que morreu após cair de prédio em MG estava sozinho em casa

Um menino de 5 anos morreu após cair do 12º andar de um prédio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na última sexta-feira (18). Segundo informações da Polícia Militar, a criança subiu na janela do banheiro, única do apartamento sem rede de proteção, após utilizar uma mesa para alcançá-la.

A mãe prestou depoimento sobre o caso e contou à polícia que desceu para a academia do prédio às 6h30. O pai do menino estava no trabalho e o acidente com a criança, que ficou sozinha na casa, ocorreu cerca de 40 minutos após a saída da mãe.

Dados ainda apontam que a queda ocorreu de uma altura de 36 metros e ocorreu logo depois de a criança utilizar uma cadeira e uma mesa de plástico para subir na janela.

Em meio ao ocorrido, a mãe do menino precisou ser medicada e foi levada para a delegacia, enquanto a Polícia Civil realizava perícia no local.