Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo criminoso

Gilberto Firmo, de 52 anos, tio da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, foi preso nesta quarta-feira (26), no Distrito Federal. O homem foi capturado por suspeita de receptação e de integrar um grupo criminoso especializado em furtos, adulterações e ocultação de veículos. As informações são da Polícia Civil do Distrito Federal.

Gilberto já havia sido preso por suspeita de armazenar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, em agosto de 2025. Na ocasião, os agentes encontraram material de pornografia infantil em um de seus celulares. O homem foi posteriormente solto.

Como ocorreu a prisão

O tio de Michelle Bolsonaro foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após ação da polícia que monitorava um veículo locado de forma irregular e posteriormente utilizado por outras pessoas para cometer crimes.

O carro suspeito foi localizado escondido no interior de um imóvel em Ceilândia, no Distrito Federal. As autoridades não confirmaram se o imóvel era de Gilberto.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.